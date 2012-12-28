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Общество
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сегодня, 18:00
В районе Дикого отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 4 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресам: 15 микрорайон, 35, улица Котовского, 19, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
4 мая плановые работы по монтажу приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством (не более трех часов для каждого домовладения) столкнутся потребители на улицах Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Ладыгина, Бригадной, Локомотивной, Береговой, Леваневского, Волжской, Пляжной, Санитарной, в переулке Виноградном, по Каштановому проезду.
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