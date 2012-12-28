В районе Дикого отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 4 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 70 по улице Водопьянова, №№ 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, № 9б по улице Пришвина, №№ 1а/1, 1г по улице Пугачева. Также в этот период с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители частного сектора в районе Дикого — на улицах Верхней, Кирова, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Пригородной, Киевской, Комсомольской, Шмидта, Джамбула, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, в переулке Кочубея, а также в районе Опытной станции на улицах Можайского, Степанищева, Пришвина.Подвоз воды будет организован по адресам: 15 микрорайон, 35, улица Котовского, 19, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.4 мая плановые работы по монтажу приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 08:00 до 18:00 с перебоями с электричеством (не более трех часов для каждого домовладения) столкнутся потребители на улицах Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Ладыгина, Бригадной, Локомотивной, Береговой, Леваневского, Волжской, Пляжной, Санитарной, в переулке Виноградном, по Каштановому проезду.