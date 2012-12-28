Липецкая вечЁрка: дерево упало на пенсионеров, 660 зайцев и стройка на пляже

Сегодня, 3 мая, от упавшего дерева пострадала семейная пара, за первый день действия платных парковок их не оплатили 660 водителей, и на Центральном пляже затеяли стройку.