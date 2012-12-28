Московского адвоката обвиняют в попытке подкупа липецких полицейских: он передал им 90 миллионов
Общество
183
38 минут назад
2
Липецкая вечЁрка: дерево упало на пенсионеров, 660 зайцев и стройка на пляже
Сегодня, 3 мая, от упавшего дерева пострадала семейная пара, за первый день действия платных парковок их не оплатили 660 водителей, и на Центральном пляже затеяли стройку.
Жители улицы рассказали GOROD48, что не раз жаловались на опасное дерево сразу в две управляющие компании: «Содружество» и «Маяк». Дерево росло с торца дома № 13/2 по улице Максима Горького и угрожало жильцам дома № 20/4 по улице 8 Марта.
Мэр Евгения Уваркина сообщила, что уже был составлен акт сноса проблемного дерева. Управляющая компания «Маяк» обязана была его спилить.
СК начал проверку обстоятельств происшествия.
Читатели GOROD48 оставили под новостями об упавшем дереве более полусотни комментариев, некоторые присылали фотографии других опасных деревьев.
15 микрорайон 6, сухое дерево наклонилось на беседку
Сухое дерево нависает над скамейками
«Более 20 высохших деревьев по улице 8 Марта. Ждём новых падений», — написала Евгения.
«Во, привет «Маяку», по улице Гоголя, дом 2 тоже не можем уже два года добиться спила трех больших сухих деревьев на детской площадке и ветхого тополя с торца дома на тротуаре, а им на все наплевать, — добавил Я.
«На улице Пушкина, дом 4 во дворе все деревья аварийные, лысые третий год стоят, тоже УК «Маяк». Сколько писали, бесполезно. Пока тоже ребенка не придавит», — еще одна жалоба от Соседа.
«Космонавтов, 106, сухие деревья убрали, молодцы, наша УК, теперь просьба посадить новые деревья», — попросил Гость.
«УК «Вариант», второй год бьёмся с опилом деревьев на Неделина, 35, всё бесполезно, а там детская площадка. Ждут, когда на людей упадут», — сообщила Липка.
«Маяк» — это нечто. Во дворе проспекта Победы, дом 18, три сухих дерева и ждут, когда упадут нам на голову», — переживает Ирина.
Напомним, в прошлом году одно упавшее дерево убило 71-летнего мужчину, а другое нанесло вред здоровью 10-летней девочки. Мэрия поставила задачу избавить Липецк от сухостоя, а общественники обеспокоены тем, что в городе резко сокращается количество деревьев.
Сегодня в мэрии уже подвели первые итоги работы платных парковок. 2 мая ими воспользовались около 2 000 водителей, чуть больше половины из них оплатили услугу. Кто-то сумел уложиться в бесплатные 15 минут, у кого-то были льготы, а 660 водителей решили воспользоваться стоянкой на халяву. Зайцам придут «письма счастья», придется оплатить штраф — 500 рублей.
Жильцы домов, стоящих рядом с платными парковками, пока только хватаются за голову от увеличения количества автомобилей во дворах.
«Вот бизнес-то, и нефть не нужна», — позавидовал Гость.
«За нарушение правил парковки в Германии штраф составляет 200 евро», — сообщил водитель со стажем.
Кстати, информация для водителей. За первомайские выходные в Липецкой области задержали 58 нетрезвых за рулем. На двоих из них пожаловались очевидцы.
В самом красивом месте Центрального пляжа, у излучины реки Воронеж вдруг затеяли стройку. Рабочие говорят, что возводят кафе с настилом к реке.
Мы выяснили, что мэрия выдала разрешение сроком действия на пять лет ИП Шадрин Д. Н. Согласно документу, он может построить в береговой зоне нестационарные объекты типа кафе или поляны для пикников, но почему-то начал заливать фундамент.
GOROD48 обратился с запросом о законности стройки на берегу реки Воронеж в прокуратуру.
«У кого есть бабки — он клал на все законы…бабки», — витиевато высказалась абра кадабра.
«Совершенно не согласна с такого рода строительством! Такое хорошее место заняли! Как такое вообще возможно было допустить!» — возмутилась ЮЩ.
«Безумие невыносимое, убивать одно из редких мест в городе, где ближе к природе, где нет этой адской смеси запаха готовки пищи и орущей музыки, где прекрасный релакс. Так и просятся на волю те слова, которые здесь нельзя». — добавил Кузя.
«В корне не согласна, где прокуратура, где общественность и где совет старейшин?» — спросила Елена 65+.
«Да ни чего вы не понимаете! Это опять реконструкция! Камерный Лог, Спутник, Зелёный остров, теперь и пляж», — пояснили С Дачного.
Погода в ближайшие выходные будет так себе — прохладно, хорошо, что хоть без дождей. Сегодня ночью ожидаются заморозки до -4 градусов. Завтра воздух прогреется до +13 градусов.
И обратите внимание, если вам предлагают такие листовки, никуда ходить не надо, это может быть провокация.
0
0
0
1
0
Комментарии (2)