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сегодня, 16:25
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Липчан призывают не верить листовкам-приглашениям на «Бессмертный полк»

Правительство области предостерегает липчан.

Сегодня в соцсетях появилось сообщение с фотографией листовки-рекламы акции «Бессмертный полк».

«Около 45 школы ко мне подошла женщина, которая призывала присоединиться к церемонии почтения памяти погибших на СВО и ВОВ 9 мая на Площади Победы. Дала вот такой буклетик. Я сказала женщине, что у меня из родственников никто не погиб, она ответила, что важно просто явиться и почтить память всех погибших, поскольку такие события пытаются запретить», — написала липчанка.

На сообщение уже отреагировала пресс-служба правительства Липецкой области.

«В этом году шествие «Бессмертного полка» в России не проводится по решению организаторов из-за соображений безопасности. Это не значит, что акция отменена. «Бессмертный полк» пройдёт в новых форматах. Портреты героев разместят на медиаэкранах, транспорте и в общественных местах (…) Будьте внимательны и осторожны, не соглашайтесь на участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Это важно для безопасности. Не исключены провокации»,  — отметили в пресс-службе правительства Липецкой области.

— Непонятно, кто это организует и для каких целей. Но раз это несанкционированная акция — полиция должны этим заинтересоваться. Я считаю, что у силовиков такие листовки должны вызвать какие-то подозрения, — рассказал GOROD48 руководитель регионального отделения «Бессмертного полка» в Липецкой области Павел Полуротов.

Напомним, ни в Липецке, ни в Ельце 9 мая также не будут проводится традиционные парады. Об этом  ранее сообщил губернатор Игорь Артамонов. Такое решение связано с возможными провокациями и диверсиями.  

Фото - vk.com

Бессмертный полк
День Победы
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Комментарии (10)

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Анна
56 минут назад
Тогда и марафоны нечего проводить, и концерты... И на Зелёном острове устраивать вечеринки не к чему. Или это другое, тут память народа, прибыли ноль, а марафоны и концерты - кому-то доход?
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да не ходите
43 минуты назад
силой никто не заставляет.
Ответить
не вздумайте
сегодня, 19:51
Если организатор отменил, а кто-то пытается людей в определённом месте в определённый час собрать-ничего хорошего.
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Lex
сегодня, 19:20
Понятно, что наверху принято решение сворачивать проект "Бессмертный полк". Пока для меня непонятно почему.
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Катюша
сегодня, 18:36
А на городище,что за дискотека на днях была..?огромные толпы молодежи,скорая,полиция,все как положено для массовых мероприятий)))это как понять????
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Сила в правде!
сегодня, 18:36
Не могу одного понять….. В городище концерты проводят до ночи, а бессмертный полк нельзя!!!!как так?
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Алкан лтз
сегодня, 16:35
Я не чему и не кому не верю! Если и дверь постучится скажет полиция я тоже не открою не верю!
Ответить
Инкогнито
сегодня, 17:08
А если псих бригада постучится ?Газовщики ? Сосед постучится скажет заливаешь ?
Ответить
Баба баня
сегодня, 16:34
Мы с соседями выставим портреты участников войны - отцов и дедов наших у своих подъездов , рядом с клумбами...уже договорились.. Такая своего рода аллея героев..
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Будьте бдительны.
сегодня, 16:32
неугомонный у нас народ. Безопасность обеспечьте себе и своим близким.
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