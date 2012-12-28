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Общество
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сегодня, 16:25
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Липчан призывают не верить листовкам-приглашениям на «Бессмертный полк»
Правительство области предостерегает липчан.
«Около 45 школы ко мне подошла женщина, которая призывала присоединиться к церемонии почтения памяти погибших на СВО и ВОВ 9 мая на Площади Победы. Дала вот такой буклетик. Я сказала женщине, что у меня из родственников никто не погиб, она ответила, что важно просто явиться и почтить память всех погибших, поскольку такие события пытаются запретить», — написала липчанка.
На сообщение уже отреагировала пресс-служба правительства Липецкой области.
«В этом году шествие «Бессмертного полка» в России не проводится по решению организаторов из-за соображений безопасности. Это не значит, что акция отменена. «Бессмертный полк» пройдёт в новых форматах. Портреты героев разместят на медиаэкранах, транспорте и в общественных местах (…) Будьте внимательны и осторожны, не соглашайтесь на участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Это важно для безопасности. Не исключены провокации», — отметили в пресс-службе правительства Липецкой области.
— Непонятно, кто это организует и для каких целей. Но раз это несанкционированная акция — полиция должны этим заинтересоваться. Я считаю, что у силовиков такие листовки должны вызвать какие-то подозрения, — рассказал GOROD48 руководитель регионального отделения «Бессмертного полка» в Липецкой области Павел Полуротов.
Напомним, ни в Липецке, ни в Ельце 9 мая также не будут проводится традиционные парады. Об этом ранее сообщил губернатор Игорь Артамонов. Такое решение связано с возможными провокациями и диверсиями.
Фото - vk.com
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