Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
80-летний мужчина покончил с собой в больнице
Происшествия
Попавшие под дерево на улице 8 Марта муж и жена выходили из машины
Происшествия
Пятиклассник и его мать пожаловались главе Следкома на травлю
Общество
На Центральном пляже затеяли стройку: конструкции перекрывают берег
Общество
Пропавшая в Боринском 16-летняя девочка найдена
Происшествия
Болид без номеров спровоцировал ДТП на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Московского адвоката обвиняют в попытке подкупа липецких полицейских: он передал им 90 миллионов
Происшествия
28 фиктивных инвалидов незаконно получали выплаты
Происшествия
Падение дерева на супругов-пенсионеров записала камера наблюдения
Происшествия
Вандал-извращенец три года терроризирует работниц Петровского рынка
Происшествия
Читать все
Водитель бешеной «Лады» найден: его оштрафуют по трем статьям
Происшествия
Липчан призывают не верить листовкам-приглашениям на «Бессмертный полк»
Общество
Вандал-извращенец три года терроризирует работниц Петровского рынка
Происшествия
Падение дерева на супругов-пенсионеров записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецкой области выросло производство мебели, прицепов и полуприцепов, текстиля
Экономика
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
На улице Студенческий городок горела контейнерная площадка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дерево упало на пенсионеров, 660 зайцев и стройка на пляже
Общество
В гараже у 54-летнего мужчины нашли 201,6 грамма пороха
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
1897
сегодня, 14:58
21

В первый день работы платных парковок в Липецке на них зарегистрировали более 600 «зайцев»

Остальные водители совершили 1100 транзакций, заплатив за парковку более 30 тысяч рублей.

2 мая за парковку в центре Липецка начали взимать плату. А сегодня в мэрии рассказали о статистике первого дня работы платных парковок.

По словам председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, все видеокамеры-совы (они крутятся) работали в штатном режиме.

В платной зоне, охватывающей площади Ленина-Соборную и Плеханова, улицы Зегеля, Желябова, Интернациональную, Ленина, Плеханова, Пролетарскую, Сапёрную и Угловую, система зафиксировала порядка 2000 автомобилей. Их водители совершили 1100 транзакций, заплатив за парковку более 30 тысяч рублей. Еще 140 тысяч рублей водители внесли на свои личные счета в приложении «Горпарковки». Кто-то из водителей был льготником — он не платил за стоянку. Кто-то останавливался менее чем на 15 минут — с них также не взимали денег. Зайцами, не оплатившими парковку, стали 660 водителей — официально их количество определят в 18:00. Им придут «письма счастья» с 500-рублевыми штрафами: или в личный кабинет на портал Госуслуг, или по почте на адрес, указанный в ГИБДД при покупке транспортного средства.

c53e5021-d5ca-441b-afd0-85af179f6a33.jpg

— Вчера было явно меньше машин в центре города, чем до введения платы за парковку. Это объясняется настороженностью к нововведению. По первому дню нельзя судить о востребованности парковочных мест, — заметил Павел Звонарев и добавил, что к порталу parking48.ru вчера же добавились две тысячи новых пользователей (до 2 мая их было 10 тысяч).

Жильцы домов, попавших в зону действия платных парковок, уже обращаются к оператору систему, в управление главного смотрителя, за оформление резидентных соглашений. Из двух тысяч заявлений 800 написали льготники. Им дадут документ, разрешающий бесплатную парковку. Остальным придется купить годовой абонемент за 1 508 рублей.

— В случае отказа в предоставлении резидентного абонемента по причине не предоставленного полного пакета документов можно повторить попытку, — сказал юрист УГС.

На камеры уже попались те, кто решил скрыть госномера машин в зоне платной парковки. Фотографии таких водителей, закрывающие номера, уже попали в систему регистрации. Избежать штрафа у них не выйдет. Сейчас мэрия уже прорабатывает возможность увеличения ответственности для хитрецов по ст. 5.15 КоАП Липецкой области — за невнесение платы за пользование на платной основе парковками. Сейчас нижняя граница штрафа — 500 рублей.

Павел Звонарев сообщил о том, что время парковки считается поминутно. Водитель должен самостоятельно фиксировать свою парковочную сессию на портале. Так как первые 15 минут парковки бесплатны, кто-то может решить начать сессию с 14-й минуты стоянки. Если же водитель взял и оплатил 5-10 минут с начала парковки, то система решит, что это его решение, и система спишет с его счета сумму за эту операцию. Так как тарификация за парковку поминутная, то система вернет сдачу с предоплаченной суммы. Ее водитель увидит на своем счету.

Павел Звонарев особо отметил, что в Липецке есть возможность постоплаты парковки. Ее предусмотрели для тех, кто не смог по каким-то причинам внести предоплату. Постоплата возможна за текущие сутки, поэтому не стоит в таком случае ошибаться в минус системе. Даже забытая минута стоянки обойдется водителю в 500 рублей штрафа.

— Депозита нет. Поэтому мы рекомендуем пользоваться предоплатой, — подчеркнул чиновник.

На брифинге перечислили социальные объекты, у которых предусмотрены 90 минут бесплатной парковки: детскую поликлинику на площади Плеханова, 1, детсад на Желябова, стоянку у 44-го лицея на улице Угловой, управление соцполитики на улице Зегеля, Пенсионный фонд, больницы на улице Ленина.

Вторым шагом после начала действия платных парковок заместитель председателя департамента развития территории Алексей Тихомиров назвал установку шлагбаумов жителями домов, поневоле оказавшихся в эпицентре нововведения. Он сообщил, что им необходимо предоставить в департамент соответствующее заявление, приложить протокол общего собрания с подписями не менее двух третей собственников жилых помещений, проект размещения заграждения с точным его указанием на публичной кадастровой карте и уведомление о том, каким образом на территорию двора будет попадать спецтранспорт (полиция, скорая помощь, МЧС). Как только департамент или разрешит заявителям установить шлагбаум, жильцы дома обязаны сами подыскать юрлицо, которое приобретет и установит шлагбаум. После этого исполнитель работ сможет обратиться в мэрию с заявлением о возмещении из бюджета до 90% понесенных затрат. Соответствующий Порядок уже подписан главой Липецка.

f147e773-9957-46a6-83b0-c95656863daa.jpg

В Порядке указано, что из бюджета можно возместить затраты на покупку только двух барьеров ценой не более 300 тысяч рублей за каждый. Эта сумма, по словам Алексея Тихомирова, средняя по рынку. Пока только жители дома по улице Ленина, 15 получили разрешение мэрии на установку шлагбаумов. Чиновник уверен, что скоро жители активизируются.

— Далеко не во всех городах, где действуют платные парковки, возможно возместить часть затрат на шлагбаумы за счет бюджетных средств. Этого нет, например, ни в Воронеже, ни в Белгороде, — отметила председатель департамент развития территории Ольга Логинова.
парковка
6
0
6
3
16

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Анна
сегодня, 19:32
Давно пора было сделать платные парковки! У нас 34 ₽, а в Питере 100₽ в час. И правильно! А то припруться с деревень и ставят корыта свои в центре города!
Ответить
Петр
49 минут назад
Надо ещё и платные тротуары сделать, детские площадки и парки. А то припруться из деревень, и шастают по центру города.
Ответить
Господа !
сегодня, 18:23
Ну вы ж хотели жить ,как там на Западе ! Поздно передумали !
Ответить
Это лучше
5 минут назад
чем как в Китае- запрет прямых покупок автомобиля. Купить его. можно, только имея автомобильный номер. А получить его можно, только выиграв в лотерею, шанс - 1/20. Платные парковки, кстати, там тоже есть - в Пекине платная парковка ВЕЗДЕ, даже, если вы живёте в этом доме. 1 час - 10 юаней. Перемножайте на рубли.
Ответить
Нет,
сегодня, 18:28
надо жить как в совке -3 машины на 500 человек.
Ответить
Тогда
сегодня, 18:57
надо жить как в совке -3 машины на 500 человек. Не плачьте, и платите за всё.
Ответить
Сколько
сегодня, 18:18
льготников воспользовалось платной парковкой?
Ответить
коля
сегодня, 18:08
а если за рулем не владелец .а если водитель депутата .кто платит штраф депутат или его водитель.
Ответить
умеют
сегодня, 18:06
деньги с населения брать, а дороги разбитые, и почему до 20.00, в таком небольшом городе вполне до 18.00 хватило бы плату брать
Ответить
Не зря
сегодня, 17:43
Пара знаков, Синии квадратики и бабло потекло. Разрабатывате дальше город, удачи, и ничего делать не надо.
Ответить
Брежнев
сегодня, 17:33
А скажите пожалуйста , если автомобиль сломался, его на проезжей части надо поставить ( перегородить проезд) ? Потому что если прижаться к тротуару - будешь штраф платить или за стоянку! Объясните...
Ответить
Иван
сегодня, 17:31
Во попёрло, так попёрло! Умеют у нас чиновники облегчить карманы у населения. И главное ничего не изменилось - машин меньше не поехало, экология та же, пробки те же, а денежки потекли.
Ответить
Местный
сегодня, 16:50
У ЖД вокзала опять сделали платную парковку. Добро пожаловать встречающим и провожающим.
Ответить
ЖД
сегодня, 18:22
вокзал - инсталляция безумия! Все сделано через задницу!
Ответить
Даа
сегодня, 16:32
Когда что-то станет бесплатным?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru