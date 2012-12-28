Московского адвоката обвиняют в попытке подкупа липецких полицейских: он передал им 90 миллионов
Общество
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сегодня, 14:58
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В первый день работы платных парковок в Липецке на них зарегистрировали более 600 «зайцев»
Остальные водители совершили 1100 транзакций, заплатив за парковку более 30 тысяч рублей.
По словам председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, все видеокамеры-совы (они крутятся) работали в штатном режиме.
В платной зоне, охватывающей площади Ленина-Соборную и Плеханова, улицы Зегеля, Желябова, Интернациональную, Ленина, Плеханова, Пролетарскую, Сапёрную и Угловую, система зафиксировала порядка 2000 автомобилей. Их водители совершили 1100 транзакций, заплатив за парковку более 30 тысяч рублей. Еще 140 тысяч рублей водители внесли на свои личные счета в приложении «Горпарковки». Кто-то из водителей был льготником — он не платил за стоянку. Кто-то останавливался менее чем на 15 минут — с них также не взимали денег. Зайцами, не оплатившими парковку, стали 660 водителей — официально их количество определят в 18:00. Им придут «письма счастья» с 500-рублевыми штрафами: или в личный кабинет на портал Госуслуг, или по почте на адрес, указанный в ГИБДД при покупке транспортного средства.
— Вчера было явно меньше машин в центре города, чем до введения платы за парковку. Это объясняется настороженностью к нововведению. По первому дню нельзя судить о востребованности парковочных мест, — заметил Павел Звонарев и добавил, что к порталу parking48.ru вчера же добавились две тысячи новых пользователей (до 2 мая их было 10 тысяч).
Жильцы домов, попавших в зону действия платных парковок, уже обращаются к оператору систему, в управление главного смотрителя, за оформление резидентных соглашений. Из двух тысяч заявлений 800 написали льготники. Им дадут документ, разрешающий бесплатную парковку. Остальным придется купить годовой абонемент за 1 508 рублей.
— В случае отказа в предоставлении резидентного абонемента по причине не предоставленного полного пакета документов можно повторить попытку, — сказал юрист УГС.
На камеры уже попались те, кто решил скрыть госномера машин в зоне платной парковки. Фотографии таких водителей, закрывающие номера, уже попали в систему регистрации. Избежать штрафа у них не выйдет. Сейчас мэрия уже прорабатывает возможность увеличения ответственности для хитрецов по ст. 5.15 КоАП Липецкой области — за невнесение платы за пользование на платной основе парковками. Сейчас нижняя граница штрафа — 500 рублей.
Павел Звонарев сообщил о том, что время парковки считается поминутно. Водитель должен самостоятельно фиксировать свою парковочную сессию на портале. Так как первые 15 минут парковки бесплатны, кто-то может решить начать сессию с 14-й минуты стоянки. Если же водитель взял и оплатил 5-10 минут с начала парковки, то система решит, что это его решение, и система спишет с его счета сумму за эту операцию. Так как тарификация за парковку поминутная, то система вернет сдачу с предоплаченной суммы. Ее водитель увидит на своем счету.
Павел Звонарев особо отметил, что в Липецке есть возможность постоплаты парковки. Ее предусмотрели для тех, кто не смог по каким-то причинам внести предоплату. Постоплата возможна за текущие сутки, поэтому не стоит в таком случае ошибаться в минус системе. Даже забытая минута стоянки обойдется водителю в 500 рублей штрафа.
— Депозита нет. Поэтому мы рекомендуем пользоваться предоплатой, — подчеркнул чиновник.
На брифинге перечислили социальные объекты, у которых предусмотрены 90 минут бесплатной парковки: детскую поликлинику на площади Плеханова, 1, детсад на Желябова, стоянку у 44-го лицея на улице Угловой, управление соцполитики на улице Зегеля, Пенсионный фонд, больницы на улице Ленина.
Вторым шагом после начала действия платных парковок заместитель председателя департамента развития территории Алексей Тихомиров назвал установку шлагбаумов жителями домов, поневоле оказавшихся в эпицентре нововведения. Он сообщил, что им необходимо предоставить в департамент соответствующее заявление, приложить протокол общего собрания с подписями не менее двух третей собственников жилых помещений, проект размещения заграждения с точным его указанием на публичной кадастровой карте и уведомление о том, каким образом на территорию двора будет попадать спецтранспорт (полиция, скорая помощь, МЧС). Как только департамент или разрешит заявителям установить шлагбаум, жильцы дома обязаны сами подыскать юрлицо, которое приобретет и установит шлагбаум. После этого исполнитель работ сможет обратиться в мэрию с заявлением о возмещении из бюджета до 90% понесенных затрат. Соответствующий Порядок уже подписан главой Липецка.
В Порядке указано, что из бюджета можно возместить затраты на покупку только двух барьеров ценой не более 300 тысяч рублей за каждый. Эта сумма, по словам Алексея Тихомирова, средняя по рынку. Пока только жители дома по улице Ленина, 15 получили разрешение мэрии на установку шлагбаумов. Чиновник уверен, что скоро жители активизируются.
— Далеко не во всех городах, где действуют платные парковки, возможно возместить часть затрат на шлагбаумы за счет бюджетных средств. Этого нет, например, ни в Воронеже, ни в Белгороде, — отметила председатель департамент развития территории Ольга Логинова.
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