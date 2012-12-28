В Липецкой области ночью заморозки до -5

4 мая территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления — погода ожидается без осадков. 5 и 6 мая через наш регион пройдет атмосферный фронт циклона с Атлантики, который принесет с собой кратковременные дожди.



Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 мая – 5 градусов тепла, что на 7 градусов ниже нормы, 5 и 6 мая — 9-10 градусов тепла, что на 3-4 градусов ниже нормы,.4 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – заморозки до -5 градусов.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью — заморозки до -5 градусов, днем — от +9 до +14 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью заморозки от -2 до -4, днем — от +11 до +13 градусов.День 4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году — 2 градусов мороза.