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Погода в Липецке
1127
сегодня, 17:00
5

В Липецкой области ночью заморозки до -5

4 мая территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления — погода ожидается без осадков. 5 и 6 мая через наш регион пройдет атмосферный фронт циклона с Атлантики, который принесет с собой кратковременные дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 мая – 5 градусов тепла, что на 7 градусов ниже нормы, 5 и 6 мая — 9-10 градусов тепла, что на 3-4 градусов ниже нормы,. 
4 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – заморозки до -5 градусов. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью — заморозки до -5 градусов, днем — от +9 до +14 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью заморозки от -2 до -4, днем — от +11 до +13 градусов.

День 4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году — 2 градусов мороза. 

заморозки
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Комментарии (5)

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Вася
46 минут назад
Хоть.бы снег выпал метра на полтора !
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Андрей
53 минуты назад
Ща завези на моей китайской вишни засохнут и опять не одной вишенки.
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Иваныч
сегодня, 18:01
Вот нам компенсация от природы за жаркий апрель, плодовые деревья и рассаду жалко наверное останемся в этом сезоне без фруктов.
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КвадраБот Максим
сегодня, 17:12
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
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Александр
8 минут назад
АВ лучше для кого?
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