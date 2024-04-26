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сегодня, 09:59
В Госдуме предлагают делать маркировку о вреде на пластиковую посуду
Парламентарий обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову, напомнив, что ежегодно с приходом тепла миллионы россиян отправляются за пределы городов, чтобы провести несколько часов на пикнике на открытом воздухе.
В своем обращении депутат отметил, что с приходом тепла многие россияне отправляются за город, чтобы отдохнуть на природе. При этом для пикника часто используются пластиковые одноразовые посуда, столовые приборы и бутылки, которые после использования выбрасываются.
Милонов подчеркнул, что часто возникает проблема с неразлагаемым пластиковым мусором, который люди оставляют после отдыха на природе. Он предложил рассмотреть возможность внедрения маркировки товаров из пластика сообщениями о вреде для окружающей среды, аналогично тому, как это делается на табачных изделиях или алкогольной продукции.
До этого крупное исследование ученых показало, что всего несколько десятков фирм ответственны за половину мирового загрязнения пластиком. Международная команда волонтеров за пять лет собрала и обследовала более 1 870 000 единиц пластикового мусора в 84 странах: основную часть собранного мусора составила одноразовая упаковка для продуктов питания, напитков и табачных изделий.
У половины этого мусора можно было определить производителя. Выяснилось, что за брендированную половину пластика отвечали всего 56 компаний, занимающихся производством потребительских товаров.
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