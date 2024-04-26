В Госдуме предлагают делать маркировку о вреде на пластиковую посуду

Парламентарий обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову, напомнив, что ежегодно с приходом тепла миллионы россиян отправляются за пределы городов, чтобы провести несколько часов на пикнике на открытом воздухе.