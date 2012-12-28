В России не хватает вакцин от инфекционных заболеваний для собак и кошек

В России возникла нехватка иностранных и отечественных вакцин от инфекционных заболеваний для собак и кошек, указали в Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. Информацию также подтвердили хозяева животных и владельцы приютов.