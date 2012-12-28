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В России
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31 минуту назад
В России не хватает вакцин от инфекционных заболеваний для собак и кошек
В России возникла нехватка иностранных и отечественных вакцин от инфекционных заболеваний для собак и кошек, указали в Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. Информацию также подтвердили хозяева животных и владельцы приютов.
Российским компаниям, по словам экспертов, не хватает мощностей для удовлетворения спроса российских потребителей на вакцины от инфекционных заболеваний для собак и кошек.
В Россельхознадзоре указали, что в стране такие препараты для иммунизации животных сейчас производят 4 отечественные компании.
Из зарубежных компаний, по данным ведомства, сейчас только американская Zoetis, имеет заключение о соответствии производителя правилам надлежащей производственной практики.
Некоторые иностранные компании сообщили, что подали заявление на прохождение российских проверок. Но в АВФАРМ отметили, что процесс получения сертификатов соответствия не быстрый и займет не менее года.
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