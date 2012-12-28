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В России
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сегодня, 11:20
Российские банки смогут проводить видеоидентификацию своих клиентов
Банк России в 2024 году хочет запустить в рамках экспериментального правового режима видеоидентификацию клиентов банков.
"Когда у банка нет уверенности, что это именно тот человек, который получил эту карту, возможность использовать видеоидентификацию дается банку для того, чтобы сверить персональные данные с тем, кто находится у тебя на экране",— отметила она на конференции Data Fusion 2024. По ее словам, регулятор уже обсудил этот вопрос с Росфинмониторингом.
Действующее законодательство не позволяет банкам проводить удаленную идентификацию новых клиентов с использованием различных технических средств, включая средства видеосвязи. Соответствующие изменения, пояснила госпожа Полякова, скоро будут внесены в закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций на финрынке был внесен в Госдуму в апреле 2023 года. Тогда документ не дошел до первого чтения в Госдуме, но работа над ним продолжается.
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