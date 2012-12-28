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В России
26
сегодня, 11:20

Российские банки смогут проводить видеоидентификацию своих клиентов

Банк России в 2024 году хочет запустить в рамках экспериментального правового режима видеоидентификацию клиентов банков.

Российские банки в нынешнем году смогут проводить видеоидентификацию своих клиентов. Это будет происходить в рамках экспериментально-правового режима Центробанка. По словам зампреда ЦБ Ольги Поляковой, видеоидентификация будет удобна и клиентам, и банкам. Это позволит выявлять случаи, когда злоумышленник пытается снять деньги с украденной карты. Удаленная идентификация через камеру банкомата определит, что это не владелец карты, - пишет "Ъ".

"Когда у банка нет уверенности, что это именно тот человек, который получил эту карту, возможность использовать видеоидентификацию дается банку для того, чтобы сверить персональные данные с тем, кто находится у тебя на экране",— отметила она на конференции Data Fusion 2024. По ее словам, регулятор уже обсудил этот вопрос с Росфинмониторингом.

Действующее законодательство не позволяет банкам проводить удаленную идентификацию новых клиентов с использованием различных технических средств, включая средства видеосвязи. Соответствующие изменения, пояснила госпожа Полякова, скоро будут внесены в закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций на финрынке был внесен в Госдуму в апреле 2023 года. Тогда документ не дошел до первого чтения в Госдуме, но работа над ним продолжается.
экономика
банки
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