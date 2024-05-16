Сегодня в Липецке: Ночь в музее, новая выставка и липчанам уже мало летнего отпуска

Представляем вам важнейшие события последнего рабочего дня недели.

Температура составит 15-17 градусов. К прохладе добавятся и кратковременные дожди в течение дня.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18; Механизаторов, 3б, 8, ст.8б, 9, ст.9, 10а, 11, 13, 13а, 14, 15в, 15в ст.1, 15 вл.1, 15а вл.1, 10, 10 ст.1, 10 ст.2, 13г, 15, ст.16, 16, 17, 17б, 17в, 18ст.1, 19 ,19а, 19б, 19а вл.1, 19а вл.2, 20, 21.



























В промежутке с 9:00 до 18:00 на срок до 3-х часов будут перекрывать воду на улицах Адмирала Макарова, Бурлакова, Городовикова, Добровской, Жактовской, Железногорской, Ивовой, Лозовой, М. Светлова, Паровозной, Патриотической, Писарева, Поселковой, Прокатной, Рудничной, Рябиновой, Рязанской, Солнечной, Тихой, Ударников, Ферросплавной, Черняховского, Черешневой, Юрия Смирнова, Ярославской, в переулке Задонском,

В государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) продолжается фестиваль «Липовый цвет». Сегодня своё мастерство покажут артисты Московского театра кукол со спектаклем «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (6+). Сеансы в 11:00 и в 13:00.









В Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня в 15:00 покажут спектакль «Маленький принц».















Любителей музыки ждут в областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).









В музейно-выставочном Центре (областном выставочном зале) на улице Ленина, 9 в 17:00 состоится открытие выставки «Малявкины. Отец и сын»». На ней будут представлены работы липецких художников Игоря и Олега Малявкиных.







Виктор – художник-графист. В экспозиции можно будет увидеть около 40 работ, выполненных в редкой и сложнейшей технике офорта, в том числе работы из серии «В морском клубе», графические листы о летчиках – «Подготовка к полету», «По тревоге». «Приземлился», «На задание».





Традиционное ежегодное мероприятие сегодня пройдёт в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов. 2). С 18:00 до 21:00 здесь ждут липчан целыми семьями. В программе и дефиле советской моды, и выставки, и мастер-классы, и концерты. Ниже программа мероприятия.









После гибели подчинённого бывалый инструктор бригады пожарных Алексей Соколов хотел было уволиться, но лето в России — жаркая пора. Взяв в команду шестым нахального новичка, парня своей дочери, Соколов отправляется на очередное задание в Карелию. И это задание будет гораздо сложнее, чем он мог себе представить. Рейтинг фильма на Кинопоиске – 7,9.







В спортивной школе №1 (ул. Циолковского, 31а) в 10:00 откроется областной турнир по художественной гимнастике.









«Гуттаперчевые девочки» будут соревноваться между собой в честь предстоящего Дня защиты детей. Посетить соревнования по одному из самых красивых видов спорта можно бесплатно.







Липчане и отпуск



У 70 % опрошенных липчан продолжительность отпуска составляет стандартные 28 дней, выяснили социологи сервиса hh.ru.





Правом на дополнительные дни и более продолжительный отпуск пользуются 18% опрошенных липчан. 13% заявили, что их период отпуска короче, что может говорить о произволе работодателя, ведь у работника есть право на 28 дней отдыха, которые он может брать разом или частями.















Но вот что интересно. 50% опрошенных пожаловались на то, что отпуск слишком короткий и они не успевают отдохнуть. 47% липчан считают, что положенных дней отпуска им вполне достаточно, И лишь 3% считают, что период отдыха у них через чур длинный.





Дорогие липчане! Дорабатываем неделю и отправляемся на два дня отдыхать. Но даже в это лучше не снимать с пульса событий в регионе. Уделять чуточку внимания окружающему миру нашим читателям проще простого: нужно лишь время от времени заходить на GOROD48 и читать новости. Мы работаем 24/7, поэтому ничего интересного и полезного вы точно не пропустите. До новых встреч!







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