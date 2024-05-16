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Общество
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56 минут назад
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Сегодня в Липецке: Ночь в музее, новая выставка и липчанам уже мало летнего отпуска
Представляем вам важнейшие события последнего рабочего дня недели.
Температура составит 15-17 градусов. К прохладе добавятся и кратковременные дожди в течение дня.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 50 лет НЛМК, 1, 1а, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18; Механизаторов, 3б, 8, ст.8б, 9, ст.9, 10а, 11, 13, 13а, 14, 15в, 15в ст.1, 15 вл.1, 15а вл.1, 10, 10 ст.1, 10 ст.2, 13г, 15, ст.16, 16, 17, 17б, 17в, 18ст.1, 19 ,19а, 19б, 19а вл.1, 19а вл.2, 20, 21.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 отключат электричество на улицах 8 Марта, Ворошилова, Гагарина, Космонавтов, Краснозаводской, Л.Толстого, Л.Шевцовой, Металлургов, С.Тюденина, Фестивальной, Ф. Полетаева, в переулках Брянском, Витебском, Данковском, Львовском, Хвойном, Черниговском; а с 14:00 до 17:00 - на улицах Гагарина, Зелёной, Ильича, Космонавтов, в переулках 1-м Театральном, Моторном, Парковом, Стандартном.
В промежутке с 9:00 до 18:00 на срок до 3-х часов будут перекрывать воду на улицах Адмирала Макарова, Бурлакова, Городовикова, Добровской, Жактовской, Железногорской, Ивовой, Лозовой, М. Светлова, Паровозной, Патриотической, Писарева, Поселковой, Прокатной, Рудничной, Рябиновой, Рязанской, Солнечной, Тихой, Ударников, Ферросплавной, Черняховского, Черешневой, Юрия Смирнова, Ярославской, в переулке Задонском,
Пробки
В пятницу и без того немалые заторы на улицах города увеличиваются ещё больше. В самый «пробковый» день недели хоть не выезжай, а лучше всего – не забывай о «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях. Чудес они не обещают, но по крайней мере, подскажут, где заторы меньше.
Артисты московские и китайские
В государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) продолжается фестиваль «Липовый цвет». Сегодня своё мастерство покажут артисты Московского театра кукол со спектаклем «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (6+). Сеансы в 11:00 и в 13:00.
А в 18:00 покажут спектакль «Влюбленные бабочки», поставленный гостями из Китая (12+).
«Маленький принц» (6+)
В Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня в 15:00 покажут спектакль «Маленький принц».
Хор ветеранов (12+)
Любителей музыки ждут в областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).
В 16:00 с концертом «А родина веет весной» выступит Народный хор ветеранов труда ОЦНКТ . В исполнении артистов одного из старейших коллективов города прозвучат песни и романсы, любовная и военная лирика, патриотические композиции и русские народные песни.
Вход свободный.
Новая выставка (6+)
В музейно-выставочном Центре (областном выставочном зале) на улице Ленина, 9 в 17:00 состоится открытие выставки «Малявкины. Отец и сын»». На ней будут представлены работы липецких художников Игоря и Олега Малявкиных.
Виктор – художник-графист. В экспозиции можно будет увидеть около 40 работ, выполненных в редкой и сложнейшей технике офорта, в том числе работы из серии «В морском клубе», графические листы о летчиках – «Подготовка к полету», «По тревоге». «Приземлился», «На задание».
Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 17 мая по 30 июня.
Картина Олега Малявкина. Фото www.museums-48.ru
Ночь музеев (12+)
Традиционное ежегодное мероприятие сегодня пройдёт в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов. 2). С 18:00 до 21:00 здесь ждут липчан целыми семьями. В программе и дефиле советской моды, и выставки, и мастер-классы, и концерты. Ниже программа мероприятия.
Отметим, что в субботу, 18 мая, аналогичные мероприятия пройдут и во многих других музеях Липецка.
Кино
С новинками в кинотеатрахмы вас знакомили вчера. А сегодня сходить на сеанс можно будет и в Городской молодёжный центр (ул. Гагарина, 35а). В 16:00 здесь организуют просмотр фильма «Огонь». Россия, 2022. Драма, боевик. Режиссёр Алексей Нужный (6+)
После гибели подчинённого бывалый инструктор бригады пожарных Алексей Соколов хотел было уволиться, но лето в России — жаркая пора. Взяв в команду шестым нахального новичка, парня своей дочери, Соколов отправляется на очередное задание в Карелию. И это задание будет гораздо сложнее, чем он мог себе представить. Рейтинг фильма на Кинопоиске – 7,9.
В ролях: Константин Хабенской, Иван Янковский, Антон Богданов, Стася Милославская.
Вход свободный.
Парад граций
В спортивной школе №1 (ул. Циолковского, 31а) в 10:00 откроется областной турнир по художественной гимнастике.
«Гуттаперчевые девочки» будут соревноваться между собой в честь предстоящего Дня защиты детей. Посетить соревнования по одному из самых красивых видов спорта можно бесплатно.
Липчане и отпуск
У 70 % опрошенных липчан продолжительность отпуска составляет стандартные 28 дней, выяснили социологи сервиса hh.ru.
Правом на дополнительные дни и более продолжительный отпуск пользуются 18% опрошенных липчан. 13% заявили, что их период отпуска короче, что может говорить о произволе работодателя, ведь у работника есть право на 28 дней отдыха, которые он может брать разом или частями.
Но вот что интересно. 50% опрошенных пожаловались на то, что отпуск слишком короткий и они не успевают отдохнуть. 47% липчан считают, что положенных дней отпуска им вполне достаточно, И лишь 3% считают, что период отдыха у них через чур длинный.
Дорогие липчане! Дорабатываем неделю и отправляемся на два дня отдыхать. Но даже в это лучше не снимать с пульса событий в регионе. Уделять чуточку внимания окружающему миру нашим читателям проще простого: нужно лишь время от времени заходить на GOROD48 и читать новости. Мы работаем 24/7, поэтому ничего интересного и полезного вы точно не пропустите. До новых встреч!
Фото вверзу vk.com/l.m_vc
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