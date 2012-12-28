«Металлург» проиграл футболисту в рваных бутсах

Воспитанники одной из лучших футбольных академий страны увезли из Липецка 3 очка.













Второй тайм «Металлург» начал с замены Ильи Глебова на Григория Борисенко, который добавил движения команде, а вторая замены была вынужденной: на 54-й минуте боец до мозга костей Дмитрий Пахомов захромал и покину поле, вместо него вышел Даниил Черняков, игрок всё-таки более атакующий.





И моменты у ворот Даниила Голикова начали возникать. После углового на 67-й минуте, поданного Черняковым, мяч буквально скакал по вратарской хозяев, в итоге лучший липецкий бомбардир осени Денис Сёмин бил в упор, но удар заблокировал прибежавший на выручку защитникам форвард Камиль Муллин.







Еще один момент почти стопроцентный возник ближе к концу матча тоже после подачи Чернякова с угла поля. На острие атаки оказался вышедший на замену защитник липчан Иван Лапшов, но и его удар… принял на себя всё тот же Муллин.











Лапшов (№42) бьёт, Муллин (№36) начеку







«Краснодар-2», выдержав штурм, в ответ забил сам. Всё сделал появившийся на поле пятью минутами ранее форвард Андрей Домоцев – перехватил мяч, пронёсся по правому флангу и выкатил пас на пустые ворота Юрию Железнову – 2:0.





Железнова вообще можно назвать одним из лучших на поле. 21-летний хавбек, арендованный «Краснодаром-2» у «Урала» имеет за плечами 37 матчей в РПЛ, голы в ворота питерского «Зенита» и «Крыльев Советов», а в Кубке России забивал столичному «Спартаку». Мастер явно не калибра второй лиги всю игру напрягал оборону липчан, отдавал острые передачи и бил по воротам. Гол на 85-й минуте стал для него 4-м в турнире, он вышел в лидеры в споре бомбардиров «Золотой» подгруппы.





Бывший игрок «Краснодара-2», а ныне защитник «Металлурга» Степан Комар в интервью для матчевого журнала, выпущенного клубом к этой игре, не случайно назвал самым опасным в составе своей бывшей команды именно Железнова.





Любопытный факт. На 70-й минуте Арустамян в борьбе наступил Железнову на ногу, за что получил жёлтую карточку. У краснодарца разорвалась бутса. Пресс-служба «Краснодара-2» даже назвала этот случай уникальным в истории футбола – чтобы игрок завершал матч в рваной обуви, но это не помешало ему отличиться.











У «Металлурга» ещё был шанс размочить счёт. Дмитрий Великородный на последних минутах бил в дальний угол, но промазал.











Концовка матча была омрачена травмой краснодарца Кирилла Богданца. У него подозревают разрыв передних крестообразных связок колена. В таких случаях лечение может занять до года







Это был перенесённый матч 4-го тура, который должен был состояться 24 марта, но был перенесён из-за вызова нескольких футболистов «Каснодара-2» в юношеские сборные России. А позже из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в этот день были отменены и остальные игры тура.





«Металлург» занимает предпоследнее 9-е место в «Золоте», опережая только столичный «Велес». Именно с ним в субботу, 20 апреля, наша команды сыграет на выезде в заключительной встрече 1-го круга.







«Металлург» — «Краснодар-2» — 0:2 (0:1).





Голы: 0:1 – Ярлыков, 38. 0:2 – Железнов, 84.





«Металлург»: 16. А.Кобзев (к). 2. Елеев. 5. Крикуненко. 27. И.Коротких (42. Лапшов, 77). 91. Комар. 8. Д.Пахомов (4. Черняков, 54). 23. Тюменцев. 77. Арустамян. 7. Д.Сёмин. 87. Максимчук (6. Великородный, 77). 19. И.Глебов (11. Борисенко, 46).





«Краснодар-2»: 34. Д.Голиков. 28. Жилкин. 29. Шахов. 46. Ярлыков. 22. Пузанов (54. Чуриков, 63). 56. Чобанов (к). 94. Кучугура (87. Губжоков, 87). 57. Н.Плотников (77. Гетьман, 63). 48. Железнов. 21. Д.Карпов (17. К.Богданец, 63). 36. Муллин (55. Домоцев, 80).





Предупреждения: Арустамян, 70 — Н.Плотников, 30. Ярлыков, 61. Чуриков, 74. Кучугура, 86.





Судьи Г.Коваленко (Казань), А.Туркин (Астрахань), А.Мастиков (Тула). Инспектор И.Котковский (Москва).





17 апреля. Липецк. Стадион «Металлург». 1370 зрителей.



