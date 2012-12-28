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В мире
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54 минуты назад
В Дубае из-за сильных дождей перекрыли дороги и отменили футбольные матчи
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям призвало жителей Дубая оставаться дома из-за сильнейших дождей, обрушившихся на город.
Некоторые трассы перекрыли, в аэропорту Дубая 17 рейсов были перенаправлены или отложены, затопило станцию метро Onpassive, - сообщают местные СМИ.
Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех матчей, запланированных на 16 апреля.
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