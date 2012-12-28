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В мире
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сегодня, 11:33
Банки Киргизии приостановили работу карт «Мир» из-за опасений санкций
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что киргизские власти не причастны к отказу от обслуживания карт российской платежной системы «Мир».
Глава киргизского правительства отметил, что власти республики «не испытывают страха перед какими-либо санкциями». К тому же он исключил наличие «объективных оснований» для введения таких ограничений, - передает РБК.
«В-третьих, приостановили карту «Мир» не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания. Поскольку МПЦ (Межбанковский процессинговый центр) не относится к правительству, а управляется коммерческими банками», — объяснил Жапаров.
По его словам, киргизский Нацбанк не имеет контроля над МПЦ, который более чем на 54% принадлежит коммерческим банкам. «Предполагаю, что эти коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций», — допустил премьер.
Прием карт системы «Мир» прекратился в Киргизии 3 апреля. Клиентам этой системы перестали быть доступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы с карты на карты, а также интернет-платежи. Однако остается возможность переводить средства между киргизскими и российскими банками.
Межбанковский процессинговый центр (МПЦ) Киргизии объяснил, что решение было принято во избежание риска вторичных санкций США, поскольку ранее подразделение американского Минфина OFAC (Office of Foreign Assets Control) ввело санкции против оператора карт «Мир».
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