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сегодня, 11:22
На пляже в Малайзии обнаружили тушу неизвестного животного
Море выбросило на пляж в Малайзии тушу неизвестного животного.
Выброшенные морем останки заметили в районе город Лунду 5 апреля. Размеры туши в несколько раз превышали размеры человека. Представители властей уведомили об этом силы гражданской обороны штата Саравак.
Находка представляла собой так называемый глобстер — фрагмент туши крупного морского животного, которую трудно идентифицировать из-за сильного разложения. По мнению экспертов, в данном случае останки, скорее всего, принадлежат киту.
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