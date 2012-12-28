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сегодня, 12:31
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Собачью площадку на Манеже может занять 24-этажный человейник

Мэрия Липецка определила под высотную жилую застройку три территории у реки Воронеж.

На сайте департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка появилось подписанной главой города Евгенией Уваркиной постановление «О принятии решения о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий в районе улицы 50 лет НЛМК», предусматривающее возможность высотной многоэтажной жилой застройки берега реки Воронеж.

В постановлении указано, что под комплексное развитие территории определены три несмежных незастроенных земельных участка общей площадью 7,17 гектара. Назначением самого большого из них, площадью 5,19 гектара, на публичной кадастровой карте Липецка, определено строительство гостиницы с парковками, самого маленького, площадью 1,58 гектаров, — площадки для выгула собак. Каких-либо объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, в границах этих трех участков нет.

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Вскоре мэрия выставит все эти 7,17 га на торги, предложив инвестору разместить на берегу реки жилой комплекс с высотой домов до 72 метров или до 24 этажей. В постановлении сказано, что максимальный процент застройки в границах земельного участка — 30%. Это, кстати, максимум, допустимый федеральным законодательством. Минимальный процент озеленения земельного участка — 30%. Застройщик обязан благоустроить придомовые территории, обустроить спортивные и детские площадки, предусмотреть площадки для отдыха. В самих новостройках инвестору разрешается спроектировать подземные автостоянки. Если этот участок будет продан, то застройщику на реализацию проекта выделены пять лет.

Кстати, на последней апрельской сессии Липецкого горсовета депутат Евдокия Бычкова спросила главу Липецка, когда будет благоустроена набережная. Евгения Уваркина ответила, что набережную за несколько лет должны построить инвесторы по программе комплексного развития территории, и что первую из таких территорий скоро выставят на торги. Речь, очевидно, как раз шла об этом самом земельном участке площадью 7,17 га.

— Уверена, мы в ближайшие несколько лет увидим набережную благоустроенной, — заявила тогда глава города.
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реновация
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Коля
3 минуты назад
как в Китае. .там целые города призраки .кому интересно погулять. там кому интересно посмотрите .там есть город на территории завода .тоже интересно.
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Не важно
40 минут назад
Мои комментарии обычно не публикуют. Наверное, боятся, что правду люди прочитают. Предлагаю: прежде чем строить новые человейники, проверьте заселение уже построенных. Там процентов 20 (может больше) не заселены .
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Гость
17 минут назад
Тогда зачем столько жилья?есть предположение?
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я
57 минут назад
Вместо собачьей площадки постоят 24 этажную собачью конуру с подземной стоянкой для подводных лодок.
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твк
59 минут назад
самая маленькая выделенная площадка из трех - 0,4Га
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