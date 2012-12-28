За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,7 тысячи человек, 20 — гриппом и 107 — коронавирусом
Происшествия
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27 минут назад
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Липчанин избегал обязательных работ и теперь может попасть в колонию
Мужчина с июля 2022 года находился в розыске.
В июне 2022 года полицейские пришли к нему домой, но осужденного там не застали. 12 июля 2022 года мужчину объявили в розыск и только 2 апреля 2024 года наконец-то нашли. Мужчина был задержан полицейскими в Грязях.
3 апреля мужчина был арестован на 30 суток до рассмотрения вопроса о замене обязательных работ на лишение свободы.
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