Липчанин избегал обязательных работ и теперь может попасть в колонию

Мужчина с июля 2022 года находился в розыске.

Грязинский городской суд по ходатайству УФСИН России по Липецкой области арестовал на 30 суток липчанина, уклоняющегося от отбывания обязательных работ. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в апреле 2022 года липчанин получил за кражу 160 часов обязательных работ, но всячески уклонялся от отбывания этого наказания.В июне 2022 года полицейские пришли к нему домой, но осужденного там не застали. 12 июля 2022 года мужчину объявили в розыск и только 2 апреля 2024 года наконец-то нашли. Мужчина был задержан полицейскими в Грязях.3 апреля мужчина был арестован на 30 суток до рассмотрения вопроса о замене обязательных работ на лишение свободы.