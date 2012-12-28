У 49-летнего липчанина нашли самодельное огнестрельное оружие

Мужчине грозит от четырёх до шести лет лишения свободы.

В суд направлено уголовное дело в отношении 49-летнего липчанина по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия и незаконном изготовлении оружия.«20 января этого года полицейскими в доме в Хлевенском районе, принадлежащем 49-летнему липчанину, было изъято огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом из пневматической пружинно-поршневой винтовки калибра 4,5 миллиметра. Обвиняемый пояснил, что в ноябре 2023 года самостоятельно переделал винтовку, после чего она стала пригодной для одиночной стрельбы. В дальнейшем мужчина хранил самопал в своем доме», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Санкции инкриминируемых мужчине статей — от четырёх до шести лет лишения свободы.