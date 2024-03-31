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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: концерт виртуозов, земляки ищут интима в Сети и кровопийцы проснулись

Рассказываем все самое главное про наступивший второй день апреля.

Третий день – температурный рекорд?

Жаркая весна-2024 продолжает бить рекорды. До сих пор день 2 апреля был самым теплым в Липецке в 2016 году, когда на улице распогодилось до +18. Сегодня же синоптики обещают от +21 до +23 градусов и без осадков. Напомним, что два последних дня в нашем городе фиксировали температурные рекорды.

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Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 9-й микрорайон, 45; Авиационной, 2; Боевой проезд, 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 5а, 5а/1, 25/2, 27г, 27, 29; Западной, 44; Космонавтов, 96, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 98; Папина, 31а, 33, 35, 37, 39; Чернозёмной, 2; проспекте Победы, 106а, а также в частном секторе на улицах 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Днепровской, Донецкой, Западной, Товарищеской, Черноземной, в переулках Макаренко, Рылеева.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 оставят без электричества жителей улиц Бригадной, Ладыгина, Локомотивной, Писарева, Череповецкой, Шаумяна.

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В это же время из-за установок приборов учёта на срок до 3-х часов побывают в потёмках жители улиц Агрономической, Боевой проезд, Боровой, Гайдара, Добровской, Дорожной, Железногороской, Заречной, Земной, З.Космодемьянской, Инженерной, Кленовой, Опытной, Патриотической, Ферросплавной, Фурманова. Аналогичные временные сложности коснутся садоводчеств «Дачный-5», «Липецкстрой», «Студёновское»

Пробки

Ни дня без пробок – наш девиз. Доехать вовремя можно только если стартовать с запасом и пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. С их помощью у вас есть шанс выбрать маршрут, где заторы меньше.

Виртуозы России

В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) в 19:00 пройдёт концерт скрипичной музыки «Виртуозы России», в котором выступят как звезды российской сцены, так и молодые виртуозы-солисты «Мастерской Скрипичного Искусства». Это Федор Белугин (альт), Анастасия Белугина (скрипка), Александр Осминин (фортепиано), Никита Сенько (скрипка), Петр Бердников (альт) и Андрей Похлебаев (скрипка). Все они — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, участники всероссийских телевизионных проектов, которые не представляют свою жизнь без музыки.

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В программе музыка А. Вивальди, Г. Венявского, К. Сен-Санса, С. Рахманинова, А. Пьяццоллы.

Памяти Рахманинова

Вчера исполнился 151 год со дня рождения одного из лучших отечественных композиторов. По этому поводу к культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:03 пройдет мероприятие под названием «Нескучно о Сергее Рахманинове» (12+). Лекцию прочитает знаток музыки Вадим Тонких. Вход – любая бумажная купюра.

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«Мы все учились понемногу»

Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает в 12:00 на лекцию-игру «Мы все учились понемногу» (12+).

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Фото vk.com/lib48ru

Слушателям предлагают погрузиться в атмосферу школы XIX – начала XX века и узнать много интересных фактов об истории учебных заведений Липецкого края.
Ведущие расскажут о выдающихся педагогах и их учениках, о том, как учились и учили в женских и мужских гимназиях Липецка, Ельца и Лебедяни. Вы узнаете, какими были школьная форма и дисциплина, правила поведения и наказания для нарушителей, домашние задания, оценки и дневники, балы и праздники в учебных заведениях прошлого.

Животные переходят на летний режим

Начало апреля – неплохое время, чтобы сходить в зоопарк (ул. К.Маркса, вл. 9). Тем более в зверинце начали переводить животных в уличные вольеры.

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Как сообщили в самом зоопарке, по-летнему уже расселились чёрные куры и кохинхины, утки-бегунки, аисты, цесарки и султанки. Фламинго и пеликан греются под солнышком. В вольер «Павлиний двор» первыми заселились пара гусей. Птицы на пруду делятся на пары и порой устраивают брачные разборки. Поднялась, зимующая на дне пруда, красноухая черепаха и тоже прогревается, чтобы потом приступить к обеду.

Они вышли из спячки на охоту!

Солнце, тёплые деньки – это прекрасно. Но вместе с лучиками солнца проснулись и клещи.

В Липецке запланирована обработка парков и скверов, но при этом и самих граждан призывают соблюдать меры профилактики и следовать рекомендациям специалистов. Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области информирует, что экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса клеща.

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Исследование клещей на зараженность возбудителями проводится в лабораториях, расположенных по адресам:

Липецк, ул. Гагарина, 60-А, тел. (4742) 27-70-19 

Липецк, ул. Космонавтов, 37А, (4742) 33-43-56, 33-43-48 

Липецк, ул. Марины Расковой, 18, (4742) 55-90-40.

Знакомства в Интернете

75% опрошенных россиян, в том числе – жителей Липецкой области, хотя бы раз пользовались сервисами онлайн-знакомств, выяснили в ходе опроса специалисты Роскачества.

33% отметили, что их опыт был успешным или скорее успешным. Нейтральным сочли опыт еще 24% опрошенных. Скорее неуспешным – 17% респондентов, неуспешным – 26%.

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Цели у россиян самые разные: 42% хотят серьезных отношений, 15% – заходят пофлиртовать, 13% – настроены на интимные отношения, по 10% ищут новых друзей и знакомых или людей, с кем смогут обсудить свои интересы и хобби.

50% представительниц женского пола регистрируются в сервисах онлайн-знакомств для серьезных отношений, в то время среди мужчин таких только 33%. Интима в Сети ищут только 5 % женщин против 23% сознавшихся в этом мужчин.

Итоги 1 апреля

Лишь 13% липчан признались в том, что устраивали розыгрыши в День смеха. Любопытно, что 10% шутили над начальством.

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Становились объектом подколов на работе 1 апреля 20% опрошенных (все начальники что ли?). Горожане до 34 лет чаще шутят над коллегами, но не над руководством. Начальников не боятся разыгрывать сотрудники старше 45 лет.

От этой статистики так и хочется воскликнуть – Боже, как скучно мы живём!

Дорогие липчане! День смеха прошёл, сегодня у нас один из многочисленных Дней серьёзности. Отвлечься от будней и провести паузы в работе с пользой помогут новости на GOROD48. С нами вы не пропустите ни одного важного события и всегда будете знать, чем живёт родной регион. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.

Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Гостья
23 минуты назад
Меня удивляют "данные вопросов"... Кого опрашивают? Когда? Лично меня никто никогда не опрашивал. А вас?
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Гостья
17 минут назад
Извините, данные опросов.))
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