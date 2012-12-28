72-летняя ельчанка продала квартиру и перевела на «безопасные счета» 4,2 миллиона рублей

Женщина лишилась всех своих сбережений, жилья и даже взяла кредит.

26 апреля в Ельце в полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, которую мошенники обманули на 4,2 миллиона рублей.В конце марта женщине позвонили на мобильный и сообщили об изменении тарифного плана сотового оператора. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщину попросили продиктовать код из SMS-сообщения, что она и сделала.После «сотрудника сотовой компании» позвонила «сотрудник службы безопасности» банка и пояснила, что мошенники пытаются похитить деньги с её счетов. Чтобы этого не произошло, деньги нужно было перевести на «безопасные» счета. Пенсионерка сняла 2 000 000 рублей и перевела их на указанные реквизиты.Но на этом мошенники не остановились. На протяжении всего апреля они продолжали работать с пенсионеркой и сначала убедили её оформить кредит на 200 000 рублей и перевести эти деньги через банкомат на указанные ей номера счетов.А в конце концов женщине сообщили, что под залог её квартиры взяты кредиты и необходимо сделать фиктивную продажу квартиры за 2 000 000 рублей. Ельчанка продала на квартиру, и все полученные деньги снова перевела на указанные ей счета. Всего женщина лишилась 4 200 000 рублей.