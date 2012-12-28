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Общество
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сегодня, 15:31
Липецкие спасатели вызволили из квартиры летучую мышь
Летучая мышь забралась в квартиру по улице Металлистов.
В минувший вторник, 23 апреля на номер «112» позвонили из квартиры дома №4В по улице Металлистов и пожаловались на крылатую гостью.
Спасатели аккуратно поймали летучую мышь и выпустили в естественную среду обитания.
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