Липецкие спасатели вызволили из квартиры летучую мышь

Летучая мышь забралась в квартиру по улице Металлистов.

Спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка в очередной раз вызволили из квартиры летучую мышь. На этот раз помощь потребовалась жителям Сырского Рудника.В минувший вторник, 23 апреля на номер «112» позвонили из квартиры дома №4В по улице Металлистов и пожаловались на крылатую гостью.Спасатели аккуратно поймали летучую мышь и выпустили в естественную среду обитания.