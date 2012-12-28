Липчанка с помощью поддельных свидетельств о рождении близнецов получила пособия и материнский капитал
72-летняя ельчанка продала квартиру и перевела на «безопасные счета» 4,2 миллиона рублей
72-летняя ельчанка продала квартиру и перевела на «безопасные счета» 4,2 миллиона рублей
Общество
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55 минут назад
В районе Тракторного отключат холодную воду
Подачу холодной воды 28 апреля ограничат для проведения плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Машина с водой подъедет по адресу: улица Ильича, 31.
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 12 по улице Стаханова, № 6а по улице Литаврина. Воду подвезут к вышеуказанным домам - №12 по улице Стаханова, № 6а по улице Литаврина.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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