В районе Тракторного отключат холодную воду

Подачу холодной воды 28 апреля ограничат для проведения плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 06:00 и до окончания работ без холодной воды останется часть района Тракторного – дома №№ 31, 31а, 46а, 48 по улице Ильича, также частный сектор улиц Ильича, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, переулков Паркового, Линейного, Моторного, Театрального, Садового, Спортивного, Соснового, проезда Ильича.Машина с водой подъедет по адресу: улица Ильича, 31.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 12 по улице Стаханова, № 6а по улице Литаврина. Воду подвезут к вышеуказанным домам - №12 по улице Стаханова, № 6а по улице Литаврина.После окончания работ возможно повышение мутности воды.