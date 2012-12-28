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28 минут назад

В Добровском округе похоронили мобилизованного

Проводить в последний путь земляка пришло почти все село Трубетчино.

Сегодня в селе Трубетчино Добровского округа простились с участником СВО Владимиром Худенко. Проводить в последний путь земляка пришло почти все село.

«Владимир родился в 1998 году. В Трубетчино семья Худенко переехала в начале нулевых годов. Окончил местную школу, учился хорошо, занимался спортом, принимал участие во всех соревнованиях и школьных мероприятиях. Был очень общительным парнем, имел много друзей. Учителя отзываются о нем с самой положительной стороны. Отслужил срочную службу в рядах Вооруженных сил, затем учился и работал в Липецке. Был призван на СВО в ходе частичной мобилизации», – сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Добровского округа Анатолий Попов.

В начале апреля Владимира Худенко не стало.

Фото – vk.com

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