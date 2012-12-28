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В России
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сегодня, 14:40
В Росстате заявили о падении производства бензина в РФ на 7,4 % за неделю
За неделю с 18 по 24 марта производство бензина в России упало на 7,4% по сравнению с предыдущим периодом, до 107,8 тысячи тонн в сутки.
Сокращение производства было зафиксировано и на неделе с 11 по 17 марта 2024 года: на 2,8% бензина и дизеля на 2,5% (при сравнении с предшествующей неделей), - передает ТАСС.
При этом в статистике Росстата не представлена динамика производства топлива в годовом сравнении. Однако в прошлом году с 20 по 26 марта выпуск бензина составлял, по данным статистического ведомства, 880 тыс. тонн, а дизеля - 1,769 млн тонн. То есть снижение переработки на прошлой неделе в годовом исчислении могло составить примерно 14,25% для бензина и 6,8% для дизеля.
Министр энергетики России Николай Шульгинов ранее сообщал, что правительство РФ может принять ряд новых мер на рынке топлива для его стабилизации. Они связаны с ростом производства и со снятием логистических ограничений. По его словам, по итогам года переработка нефти может быть на уровне прошлого года, в том числе за счет роста выпуска топлива на ряде НПЗ, где не было остановлено производство.
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