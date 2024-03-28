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В России
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46 минут назад
В Московской области упал беспилотник
Беспилотник самолетного типа упал в селе Шарапово в Подмосковье.
Как стало известно из публикации, БПЛА, возможно, упал еще несколько дней назад, однако местные жители нашли его лишь 28 марта.
На опубликованной изданием фотографии с места обнаружения дрона у БПЛА не видно ни технической маркировки, ни украинских опознавательных знаков. В головной части дрона — мотки проводов. В публикации отмечается, что БПЛА может иметь "боевую часть", из-за чего на месте уже работают экстренные службы.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон врезался в административное здание. По данным чиновника, пострадала женщина — у нее осколочное непроникающее ранение груди и рана руки.
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