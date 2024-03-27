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«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Общество
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16 минут назад
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«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
GOROD48 побывал в селе и поговорил с его жителями.
На встречу с журналистом собрался чуть ли не сельский сход. Говорят, как только предпринимательницу Ирину Кретову арестовали в Саратове по обвинению в мошенничестве — проблемы с нашествием собак на село только обострились. Но вообще за себя, детей и скотину страшно жителям уже давно. Даже коты пропадают со дворов. Одного кота привезли из Казахстана — тот только пережил стресс от смены места жительства, как его загрызла собака на улице.
У Любови Лазаревой кота загрызли прямо на глазах ребёнка. А у кого-то пропали сразу три кота! Дошло до того, что из-за собак взрослые дети боятся привозить к бабушкам внуков на лето. А если и приедут — родители просят детей за забор не выпускать. Но и за забором уже небезопасно. А выбрасывать мусор так вообще страшно: закинешь мешок — а из бака три собаки выскакивают!
— У нас около 300 жителей, а собак в приюте — больше тысячи. Пока этого питомника не было, у нас в селе были всего две бездомные собаки, а теперь — немерено, больше чем людей! — Начинают разговор собравшиеся.
— Пошла за сеном — а там 30 собак лежат! Залезли по сугробам, порвали теплицу, — сетует одна женщина.
— Такой страсти, как сейчас, раньше не было: в 7 утра, не доезжая до приюта, штук 25 собак на дороге! И все просто огромные! Пришлось даже машине затормозить — животные перекрыли нам дорогу!
— А у нас на улице Мичурина в откосе лежит чипированная мёртвая собака — и никто не убирает труп. И это не единичный случай!
— А у меня чипированные собаки загрызли 35 курей-молодок, 9 индюшек и 2 кроля! Всё запротоколировано! А что толку: ущерб мне никто не возместил… После этого случая в приюте только побывала комиссия, — начинается жаловаться Наталья Митина, рассказывая о событиях ещё 2022 года. — А недавно мне теплицу опять повредили!
— А у нас по осени три большие собаки порвали гусей прямо на глазах мужа! Тоже писали протоколы... — Вступает в разговор соседка Любовь Владимировна.
— А у меня в 2021 году кур порвали 50 штук! Они у меня были в вольере в сарае, загороженном сеткой рабицей. Даже сейчас эту дыру видно! — Вмешивается ещё одна женщина.
Снежная зима, которая была в этом году, только обострила проблему: собаки без труда перелазили двухметровые заборы и стали ещё чаще наведываться в гости к селянам.
— Все сады завалены их фекалиями! И по деревне не пройти! — Возмущаются собравшиеся у сельского медпункта люди. — Они их чипируют и отпускают в свою среду! Извините, а в своей среде собаки что-то кушать должны?! В результате собаки ходят стаями, а нам что делать? Ещё говорят — стерилизуют. Но каждый год у нас выводок! Плюс из мусорок всё вытаскивают и разбрасывают! Село превратилось в помойку! Проехать на велосипеде нельзя! Пройти нельзя! Но когда комиссия — собаки это чувствуют, и сразу по кустам! Или их загоняют… Пока цыплята, куры. А если пострадает ребёнок? Рано или поздно это случится! Родители уже ходят встречать детей на пригорок, отгонять от них собак.
— Так на мою дочь уже кидалась собака — ребёнок испугался, позвонил мне из школы. Куда только не обращалась: все требовали с меня доказательства! Но когда собака кидается на ребёнка — какое может быть доказательство? Мне то ли телефон доставать снимать, то ли ребёнка отбивать! — Жалуется многодетная мать.
— А моего сына на мосту пять собак за ноги чуть не ухватили — он вместе с велосипедом под мост спрыгнул! Каково это? И тащил велосипед через лог домой! Просто они нас здесь сожрут — и всё! Что делать: либо нам стрелять их, либо они нас поедят! Что-то одно из двух!
Ещё одна проблема — непрерывный лай. Говорят, его слышно за три километра от приюта «Счастливый берег». А те, кто живёт ещё ближе, вообще лишены покоя у себя дома.
По чату села то и дело пересылают видеоролики со стаями собак: есть и зимние, и летние видео. Пенсионер Николай Афанасьев называет приют «Счастливый берег» — местной достопримечательностью, только отрицательной, и уверен: если собаки таскают курей — значит, голодные.
Но в самом приюте говорят, все претензии и заявления селян — пустые слова и ничем не подкреплённые эмоции.
На входе в приют посетителей, действительно, встречают несколько псов — мы насчитали семь штук. При этом «главный волонтёр» приюта Екатерина Тризунова от комментариев на камеру отказалась, но на словах пояснила: у входа — это не их собаки, а просто прибившиеся, ведь даже не приютских животных тут подкармливают.
Валяющаяся на улице свиная нога — тому подтверждение. А хорошее отношение и добро собаки чувствуют и прибегают снова и снова. Бегающие по Студёным Хуторам бездомные собаки — тоже не их. На них же не написано, что они из «Счастливого берега»!
Официально арестованная в Саратове Ирина Кретова не являлась руководителем «Счастливого берега»: деятельностью там занимается ИП Двуреченская Т.И.
По данным GOROD48, после ареста Кретовой и появления многочисленных жалоб в соцсетях на ситуацию в приюте 5 марта в управление ветеринарии Липецкой области было направлено требование о проведении контрольно-надзорного мероприятия в отношении ИП Двуреченской, по результатам которого выявлены многочисленные нарушения в организации деятельности приюта, которые послужили основанием для выдачи 14 марта предписания владельцу.
20 марта ИП Двуреченская Т.И. была привлечена к административной ответственности за несоблюдение требований осуществлению деятельности по обращению с животными по части 1 статьи 8.54 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.
Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя по причине необеспечения беспрепятственного доступа на территорию уполномоченных лиц для проведения инспекционного визита 12 марта возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка №5 Октябрьского судебного района Липецка.
Также проверочные мероприятия провело управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, и этим управлением выявлены нарушения законодательства в сфере ветеринарии в части соблюдения правил перемещения и хранения биологических отходов — по этой причине 15 марта было возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ.
Для оценки на наличие признаков преступления по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» материалы проверки приюта также направлены для рассмотрения в ОМВД России по Липецкому району.
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