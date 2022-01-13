Дину Кюнбергер создатель единственного в рабочем Липецке культурного пространства — «Библиотека». Так она себя и называет — предводителем культурного пространства. Мы поговорили с Дианой — человеком, который делает то, что считает нужным, причем не только себе, своей семье, но и всему Липецку.

О своем деле



Я очень много лет общаюсь с потрясающими культурными людьми, которые неравнодушны к городу и к тому, что происходит. 10 лет я проработала в научной библиотеке, и в какой-то момент, я поняла, что пора делать что-то свое, потому что система имеет ограничения, в которых было уже тесно.



Мы решили с моим мужем рискнуть и открыть свое культурное пространство. Мы поняли, если мы не попробуем, то пожалеем. Конечно, мы понимали, что это совсем некоммерческое предприятие, что мы не заработаем, но подумали, что на год у нас своих средств хватит, а потом посмотрим. И в итоге мы третий год существуем, это очень здорово, волнительно, интересно, что будет дальше.



Муж работает на двух работах. Одна из зарплат полностью уходит на содержание «Библиотеки», но недавно мы выиграли президентский грант и стало полегче. Мы наняли четырех сотрудников, которым можем платить из средств гранта и «Библиотека» теперь открыта каждый день.



Как совместить работу и семью



Я беременной была, когда мы делали в «Библиотека» ремонт. Это было просто, потому что беременность протекала легко. Пандемия нам сыграла на руку, потому что был большой перерыв, где-то полгода, за это время я привыкла к материнству, обвыклась. Да это было сложно, и до сих пор сложно, два ребенка: сын и «Библиотека», они оба требуют внимания.



У меня получается совмещать работу и семью. Конечно, я вижу моменты, которые я упускаю из-за того, что я молодая мама и у меня маленький ребенок. Когда он только появился, я поняла, что это будет для меня испытанием. Я поняла, что жизнь моя не будет прежней. Мне сначала казалось, что когда он родится, все будет также. Нет, я поняла, что я должна быть с ним, а «Библиотеку» нужно немножко отложить. Но прошло полтора года и я научилась это принимать. Когда я приняла, что у меня есть ребенок, которому нужно мое внимание, вдруг появилась возможность заниматься больше «Библиотекой». Я успокоилась, я перестала нервничать, что не успеваю выложить анонс, не успеваю с кем-то списаться, и когда я стала спокойней, все стала успевать. Но и он подрос, ему полтора года, это не тот младенец, который требовал маму постоянно.



О прическе



Моя парикмахер сказала, девочки, я привезла цветные краски, давайте попробуем одну прядь хотя бы. Но одной прядью не ограничилось, я подумала, как здорово. Это, наверное, это отражение моего внутреннего мира, в котором все ярко, это желание раскрасить действительность.



О «Библиотеке»



Мне кажется, что сюда идут люди потому, что здесь хорошо, здесь честно, то что мы обещаем, мы всегда выполняем, мы всегда рады всем, мы никого не выгоняем. У нас есть, конечно, определенные правила, они довольно просты. Если люди на них соглашаются, им комфортно. Здесь очень неформальная атмосфера, обстановка.



Случайные люди здесь не задерживаются. Здесь люди культурные, которые любят качественно проводить свое свободное время, отдавать и брать. За счет этого такая энергетика.



Планы и мечты



Я хотела бы сделать в Липецке культурный кластер, как в Питере, в Москве, типа Винзавода или Севкабель Порта. Место, которое открывается в каком-то неблагополучном или депрессивном районе, и своей деятельностью улучшает этот район, потому что оно притягивает очень красивых людей. Я хотела бы сделать такое в Липецке.



Я мечтаю полететь в космос! Это такая супер-мечта. Может быть, она когда-то сбудется. А если про «Библиотеку», чтобы она стала местом, без которого наш город не может. Чтобы все знали, что «Библиотека» — это такой знак качества и если куда-то идти, то только в «Библиотеку».