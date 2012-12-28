На Соколе женщина попала под «ПАЗ»

Пенсионерка решала перейти дорогу в неположенном месте.

Сегодня утром на улице Ушинского в Липецке 78-летняя женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода и попала под спускавшийся вниз автобус «ПАЗ» маршрута №300.— Пенсионерка госпитализирована. Проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.