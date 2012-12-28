Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
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Происшествия
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10 минут назад
В Ельце облявлен отбой красного уровня, желтый — сохраняется по всей области
Для всей территории Липецкой области сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».
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