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Общество
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50 минут назад
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В Воловском округе подтопило дорогу
Движение транспорта по затопленной низководной переправе прекращено.
«В результате интенсивного таяния снега произошел подъём воды в реке Олым и подтопление низководной железобетонной переправы вблизи населённых пунктов Володаровка и Никольское. Движение транспорта по низководной переправе прекращено. Населенные пункты от основной части округа не отрезаны и имеют подъездные пути и запасные маршруты движения. Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется по объездным путям через село Нагорное Тербунского района», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
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