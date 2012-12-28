В Воловском округе подтопило дорогу

Движение транспорта по затопленной низководной переправе прекращено.

В районе деревни Володаровки Воловского округа подтопило участок автомобильной дороги.«В результате интенсивного таяния снега произошел подъём воды в реке Олым и подтопление низководной железобетонной переправы вблизи населённых пунктов Володаровка и Никольское. Движение транспорта по низководной переправе прекращено. Населенные пункты от основной части округа не отрезаны и имеют подъездные пути и запасные маршруты движения. Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется по объездным путям через село Нагорное Тербунского района», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.