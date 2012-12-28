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566
сегодня, 07:43
2
Липецкая область провела ночь под красным уровнем
Очередная ночь прошла в регионе под красным уровнем угрозы атак БПЛА.
Отменили режим воздушной опасности в пять часов утра. Еще через сорок минут сняли желтый уровень.
БПЛА
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Комментарии (2)
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Саахов
49 минут назад
21 июня свечи памяти пронесли по центру Липецка под красным уровнем угрозы атак БПЛА.
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Житель
1 минуту назад
Вот это подвиг...
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Комментарии (2)