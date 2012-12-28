Общество
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53 минуты назад
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Поврежденный сквер: вандалы, или плохая работа?
В Долгоруково расследуют, кто испортил лавочки.
«Недолго жители радовались обновлённой общественной территории. На месте благоустройства неизвестные повредили элементы подвесной лавочки. Такие поступки сложно назвать иначе, кроме как неуважением к своему же селу и людям, для которых создаются комфортные места отдыха. Объекты благоустройства устанавливаются не для того, чтобы их ломали, а чтобы ими пользовались дети, родители, пожилые жители и гости округа <…> Видео с камер наблюдения уже изучается. Хочется верить, что виновные будут установлены. Но ещё важнее, чтобы такие случаи получали не только правовую, но и общественную оценку.».
Чуть позже газета «Сельские зори» обнародовала видео, на котором запечатлён момент произошедшего с подвесной лавочкой. Цепочка оборвалась, когда на лавочке каталась девочка. Ничего предосудительного она не делала.
«Таким образом, по данному эпизоду факт вандализма не подтвердился. При этом проверка по другим повреждениям лавочек на территории Центра культуры и досуга продолжается. Речь идёт об испорченном покрытии и следах механического воздействия. Записи с камер по этим фактам ещё изучаются», — сообщили в редакции и начали дискуссию о том, что же случилось в сквере. Появилась версия о том, что работу плохо сделали, а теперь все решили списать на хулиганов.
«Вот вот. А оказалось то, что цепь и никто не отрывал», написала женщина. Мол, те, кто там работали, плохо, скорее всего, их закрепили, а их работу никто и не принял как положено.
«А детей уже почти на войну всех оправили. Слава Богу, всё обошлось, и девочка, которая на них сидела, в тот момент, когда оборвались качели, не пострадала. Проще всего обвинить, чем дождаться настоящего результата».
Когда GOROD48 готовил этот материал, с редакцией связались представители газеты «Сельские зори» и сообщили, что после того, как обнародовали видео, в редакцию позвонила читательница. Она рассказала, что видела качели, на них уже был сломан карабин, который удерживает цепь. Девочка, которая каталась на видео, этого не заметила и упала. Кроме того, на других качелях срезана одна из досок. Но видео, как портят, качели пока нет.
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