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817
сегодня, 14:29
9

На сокольском заводе горел кабель козлового крана

Фотографии дыма на Соколе сегодня разошлись по соцсетям.

Днем 22 марта жители Сокола заметили столб густого дыма над металлургическим заводом. Оказалось горел электрокабель козлового крана, поврежденный во время ремонтных работ.

— Возгорание оперативно потушено, — рассказали GOROD48 в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
МЧС
пожар
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Комментарии (9)

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Путешественник
37 минут назад
Может они папу выбирали?
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Mikl
сегодня, 16:54
Сокольцы честно признались что горит по халатности, не стали валить на беспилотники.
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Эту помойку
сегодня, 15:02
Не жалко
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там не помойка
сегодня, 15:45
Нас, школьников в 70 е туда водили показывать убежище. Хорошая защита
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Кацо
сегодня, 14:58
Козловой кран доменного цеха, а цех уже лет пятнадцать не работает.
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У
сегодня, 14:40
А снимать-то зачем в чём прикол ну горит и чё
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Правда
сегодня, 14:40
Если и сгорит завод,то невелика потеря.Они ещё дивиденты ни разу не выплатили.Позорники.
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indesit
сегодня, 16:22
Так-то и не обязаны
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Думаю
сегодня, 14:37
Ещё советских времён.
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