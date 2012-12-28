27-летнего и 52-летнего липчан обвиняют в посредничестве при передаче взятки в 190 000 рублей за военный билет
Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку
Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку
Литой асфальт против лужи — чиновники вновь объяснили липчанам технологию дорожного ремонта
Происшествия
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сегодня, 14:29
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На сокольском заводе горел кабель козлового крана
Фотографии дыма на Соколе сегодня разошлись по соцсетям.
— Возгорание оперативно потушено, — рассказали GOROD48 в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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