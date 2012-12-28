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Общество
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сегодня, 09:12
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«Тот самый Липецк»: город дворцов и висячих мостов
В этом выпуске мы расскажем о грандиозных строительных проектах XIX и XX веков.
- где в Липецке еще в XIX веке мог появиться крупнейший торговый комплекс;
- как центральную часть Липецка собирались связать висячими мостами;
- где в Липецке могли появиться огромные дворцы и квартал высоток;
- почему не был реализован проект города-спутника на 300 тысяч жителей.
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