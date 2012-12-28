«Тот самый Липецк»: город дворцов и висячих мостов

В этом выпуске мы расскажем о грандиозных строительных проектах XIX и XX веков.

Из выпуска вы узнаете:- где в Липецке еще в XIX веке мог появиться крупнейший торговый комплекс;- как центральную часть Липецка собирались связать висячими мостами;- где в Липецке могли появиться огромные дворцы и квартал высоток;- почему не был реализован проект города-спутника на 300 тысяч жителей.