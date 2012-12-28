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«Тот самый Липецк»: город дворцов и висячих мостов
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289
сегодня, 09:12
1

«Тот самый Липецк»: город дворцов и висячих мостов

В этом выпуске мы расскажем о грандиозных строительных проектах XIX и XX веков.

Из выпуска вы узнаете:

- где в Липецке еще в XIX веке мог появиться крупнейший торговый комплекс;

- как центральную часть Липецка собирались связать висячими мостами;

- где в Липецке могли появиться огромные дворцы и квартал высоток;

- почему не был реализован проект города-спутника на 300 тысяч жителей.
Тот самый Липецк
а знаете ли вы что
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Комментарии (1)

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Сначала новые
строитель
42 минуты назад
Соберите материалы по Липецким Железным Рудникам Про рудники много интересного
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