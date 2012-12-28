Семь сотрудников НЛМК стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года»

Трое сотрудников Новолипецкого металлургического комбината стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года». Еще четверым присвоено звание «Профессиональный инженер России».

В этом году за первое место в конкурсе «Инженер года» боролось более 70 тысяч человек со всей страны. Лауреатами признали 420 человек. В их числе инженер управления технического заказчика НЛМК Сергей Сиделев. Он представлял экологический проект по защите окружающей среды от возможного технологического шума. Снизить воздействие специалист предложил с помощью почвогрунтового вала. Также в числе предложений Сергея варианты очистки грунта с помощью биосистем.— Для нас участие в конкурсе — возможность подтвердить свой профессиональный уровень и продемонстрировать готовность расти и развиваться вместе с компанией, решать сложные технические задачи. Здорово, когда это получается, — сказал Сергей Сиделев.Еще двое победителей — главный специалист цеха технологической автоматизации Владимир Воеков и руководитель проектов управления сквозной оптимизации технологии Владимир Титов. Владимир Воеков модернизировал систему управления на агрегате непрерывного горячего цинкования, оснастив новым цифровым оборудованием с собственной разработкой программного обеспечения. А Владимир Титов предложил уникальное решение по оптимизации подачи газа для доменной плавки.Всероссийский конкурс «Инженер года» является крупнейшим социальным проектом, реализуемым в России с целью выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. Он проводится с 2001 года.