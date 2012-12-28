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Общество
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22 минуты назад
Семь сотрудников НЛМК стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года»
Трое сотрудников Новолипецкого металлургического комбината стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года». Еще четверым присвоено звание «Профессиональный инженер России».
— Для нас участие в конкурсе — возможность подтвердить свой профессиональный уровень и продемонстрировать готовность расти и развиваться вместе с компанией, решать сложные технические задачи. Здорово, когда это получается, — сказал Сергей Сиделев.
Еще двое победителей — главный специалист цеха технологической автоматизации Владимир Воеков и руководитель проектов управления сквозной оптимизации технологии Владимир Титов. Владимир Воеков модернизировал систему управления на агрегате непрерывного горячего цинкования, оснастив новым цифровым оборудованием с собственной разработкой программного обеспечения. А Владимир Титов предложил уникальное решение по оптимизации подачи газа для доменной плавки.
Всероссийский конкурс «Инженер года» является крупнейшим социальным проектом, реализуемым в России с целью выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. Он проводится с 2001 года.
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