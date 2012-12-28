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37 минут назад
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Бой-баба: 39-летняя липчанка побила мужчину и сняла с него обручальное кольцо
Женщина получила два года условно.
В суде женщина полностью признала вину. Она рассказала, что в компании ещё одной женщины и трёх мужчин находилась в автомобиле «Ниссан» около магазина, и у них произошел конфликт с проходящей мимо парой: женщиной и мужчиной. В ходе этого конфликта мужчина ударил бутылкой ее знакомого и разбил ему голову.
Решив отомстить мужчине, приятели на машине догнали пару. Первые вышли из машины друзья, а потом подоспела и подсудимая: она подошла к потерпевшему, нанесла ему несколько ударов, сняла с потерпевшего кольцо, взяв его себе, и сорвала с него цепочку, которую потом выбросила.
Свои действия женщина объяснила тем, что была очень зла и хотела помочь с лечением другу, которому разбили голову.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в результате липчанка получила два года условно с испытательным сроком в один год. Кольцо возвращено потерпевшему.
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