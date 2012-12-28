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37 минут назад
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Бой-баба: 39-летняя липчанка побила мужчину и сняла с него обручальное кольцо

Женщина получила два года условно.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 39-летней липчанке за грабеж. Поздно вечером 11 августа прошлого года в 100 метрах от строения 1 «Д» по Проезду Осенний в Липецке женщина напала на мужчину. Сначала он нанесла ему два удара кулаком в туловище, от которых мужчина упал на землю. Истина «Не бей лежачего» не сработала, и избиение продолжилось: женщина нанесла мужчине два удара ногами по спине, после чего сняла с его шеи металлическую цепочку и золотое обручальное кольцо с руки, а потом ретировалась. Стоимость похищенного оценили в 6789 рублей.

В суде женщина полностью признала вину. Она рассказала, что в компании ещё одной женщины и трёх мужчин находилась в автомобиле «Ниссан» около магазина, и у них произошел конфликт с проходящей мимо парой: женщиной и мужчиной. В ходе этого конфликта мужчина ударил бутылкой ее знакомого и разбил ему голову.

Решив отомстить мужчине, приятели на машине догнали пару. Первые вышли из машины друзья, а потом подоспела и подсудимая: она подошла к потерпевшему, нанесла ему несколько ударов, сняла с потерпевшего кольцо, взяв его себе, и сорвала с него цепочку, которую потом выбросила.

Свои действия женщина объяснила тем, что была очень зла и хотела помочь с лечением другу, которому разбили голову.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в результате липчанка получила два года условно с испытательным сроком в один год. Кольцо возвращено потерпевшему.
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Комментарии (1)

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zzloyzz
12 минут назад
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