Происшествия

50 минут назад

«Это тебе за Сашу»: 38-летнюю липчанку обвиняют в грабеже с избиением мужчины

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#грабеж
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«Это тебе за Сашу»: 38-летнюю липчанку обвиняют в грабеже с избиением мужчины

Женщина в отместку за друга избила его обидчика руками и ногами, сорвала цепочку с шеи и сняла кольцо с руки.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 38-летней женщины, обвиняемой в грабеже с применением насилия, не опасного для здоровья.

По версии следствия, поздно вечером 11 августа этого года на расстоянии около 100 метров от строения 1 «Д» по проезду Осенний в Липецке женщина избила ранее не знакомого ей мужчину. Сначала она нанесла ему два удара кулаком в туловище, мужчина упал на землю, но женщина продолжила избиение, нанеся лежачему еще два удара ногами по спине. После чего липчанка сняла с мужчины металлическую цепочку с шеи и золотое обручальное кольцо за 6789 рублей с руки и с похищенным скрылась с места преступления.

Как оказалось, обвиняемая вступилась за своего друга. Потерпевший вечером с женой возвращался домой, и по дороге у него возник конфликт с незнакомой компанией людей, в ходе которого одному из парней он попал в лоб бутылкой, которая была у него в правой руке, а потом он с женой ушел.

Но их догнала на машине та же компания, к нему подошли двое мужчин и сразу начали ему наносить удары по телу и голове, и он закрыл голову руками, так как хотел защититься. Потом к мужчинам присоединилась и женщина, которая его не только побила со словами «Это тебе за Сашу», но и сорвала цепочку и сняла с пальца золотое кольцо.

Избиение продолжалось около 3 минут, а вся ситуация длилась не более 5 минут, потом компания села в машину и уехала. А потерпевший обратился в полицию и в больницу за медицинской помощью.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемой квалифицированы следствием по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для здоровья. Санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.
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#грабеж
2

Комментарии (5)

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Халявщик ты...

25 минут назад
СССР, чтоб на разборки вместо тебя ходила и цепочки в дом носила?
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КузьмичЬ

29 минут назад
Бой баба прям.
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+

29 минут назад
Дуся-агрегат... Люди вообще разучились нормально жить и общаться... Печально!
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111

32 минуты назад
Если человечество и погибнет то только по вине женщины.
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СССР

44 минуты назад
Вот это женщина, мне б такую.!!!
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