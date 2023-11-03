«Это тебе за Сашу»: 38-летнюю липчанку обвиняют в грабеже с избиением мужчины

Женщина в отместку за друга избила его обидчика руками и ногами, сорвала цепочку с шеи и сняла кольцо с руки.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 38-летней женщины, обвиняемой в грабеже с применением насилия, не опасного для здоровья.



По версии следствия, поздно вечером 11 августа этого года на расстоянии около 100 метров от строения 1 «Д» по проезду Осенний в Липецке женщина избила ранее не знакомого ей мужчину. Сначала она нанесла ему два удара кулаком в туловище, мужчина упал на землю, но женщина продолжила избиение, нанеся лежачему еще два удара ногами по спине. После чего липчанка сняла с мужчины металлическую цепочку с шеи и золотое обручальное кольцо за 6789 рублей с руки и с похищенным скрылась с места преступления.



Как оказалось, обвиняемая вступилась за своего друга. Потерпевший вечером с женой возвращался домой, и по дороге у него возник конфликт с незнакомой компанией людей, в ходе которого одному из парней он попал в лоб бутылкой, которая была у него в правой руке, а потом он с женой ушел.



Но их догнала на машине та же компания, к нему подошли двое мужчин и сразу начали ему наносить удары по телу и голове, и он закрыл голову руками, так как хотел защититься. Потом к мужчинам присоединилась и женщина, которая его не только побила со словами «Это тебе за Сашу», но и сорвала цепочку и сняла с пальца золотое кольцо.



Избиение продолжалось около 3 минут, а вся ситуация длилась не более 5 минут, потом компания села в машину и уехала. А потерпевший обратился в полицию и в больницу за медицинской помощью.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемой квалифицированы следствием по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для здоровья. Санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.