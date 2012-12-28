Орудовавший по схеме «Ваш родственник попал в беду» мошенник получил 7 лет колонии

Жертвами липчанина стали жители Курской области.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 35-летнему ранее судимому липчанину за 8 эпизодов мошенничества и два покушения на мошенничество, совершённые с 29 декабря 2018 года по 25 февраля 2020 года.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, общая сумма ущерба составила 725 000 рублей. Мужчина действовал по классической схеме: он звонил потерпевшим от имени сотрудников полиции и сообщал, что их родственник попал в беду и за освобождение от уголовной ответственности придётся заплатить.Первой потерпевшей из Курской области он сообщил, что её сын задержан полицейскими за сбыт наркотиков, потом изменил голос и представился самим сыном. За освобождение сына от уголовной ответственности с женщины потребовали 40 000 рублей. Но таких денег у неё не было, и та согласилась перевести только 20 000 рублей, и сделала это двумя переводами через терминал оплаты мобильной связи.22 января 2019 года липчанин позвонил новой жертве уже в городе Курске и снова говорил с женщиной от имени её сына — тот якобы вмешался в драку и причинил кому-то тяжкие телесные повреждения. Для освобождения от уголовной ответственности просили передать уже 80 000 рублей. Но потерпевшая перевела только 50 000 рублей.21 февраля у очередной жертвы из Курской области попросили 50 000 рублей за спасение внука, который якобы был задержан при передаче наркотиков. Женщина деньги перевела.28 февраля 2019 года снова была легенда про сбыт наркотиков: женщина согласилась заплатить за сына только 10 000 рублей «штрафа».При этом в момент обмана всех потерпевших постоянно держали на связи, не давая возможность перезвонить якобы попавшим в неприятную ситуацию родственникам.По совокупности преступлений мужчину приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, а путём сложения наказания с ранее назначенным наказанием по приговору Олюторскго районного суда Камчатского края от 10 июня 20121 года — к 7 годам колонии строгого режима.