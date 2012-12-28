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сегодня, 13:29
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Ремонт моста через Липовку на улице Первомайской обсчитали в 55,2 миллиона рублей

Объявлен тендер на его капремонт. По условиям контракта, работы должны закончиться к концу лета 2025 года.

Управление главного смотрителя Липецка объявил о поиске заказчика на выполнение работ по капитальному ремонту моста на улице Первомайской через реку Липовка с начальной ценой контракта в 55 273 400 рублей.

От подрядчика требуется провести капремонт опор моста, ригелей и пролетов, заменить верхнюю часть моста и потом его заасфальтировать, отремонтировать пешеходную зону, заменить перила, установить вместо четырех существующих консольных светильников наружного освещения четыре светодиодных консольных светильника, провести работы по обеспечению транспортной безопасности путепровода. В сводный сметный расчет включены затраты на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектной документации, строительный контроль, авторский надзор, 3-процентный резерв на непредвиденные работы и затраты.

Примечательно, что проект капремонта моста разработан без прекращения на нем движения транспорта. Срок выполнения работ — с момента заключения муниципального контракта по 29 августа 2025 года. Но, как отмечает заказчик, капремонт может быть выполнен и ранее указанного срока.

мост Липовка 2.jpg

мот Липовка 2.jpg

В техническом задании сказано, что ширина русла Липовки в месте мостового перехода — девять метров. «Русло реки заключено в бетонный лоток. Высота лотка три метра, ширина — 10 метров. Глубина на момент обследования составила 0,05 метра. Река перед мостовым сооружений сильно заросла камышом, растительностью».

Длина моста — 18,2 метра, ширина — 19,9 метра. В последний раз техническое состояние сооружения и изучала в 2021 году компания «ЛипецкНИЦстройпроект». И оценила его как неудовлетворительное. Одна из опор построенного в 1956 году моста оказалась не на своем месте. Специалисты констатировали глубокую коррозию металлических конструкций строения, тотальное отслоение от них защитного слоя бетона и локальные разрушения его основного слоя. Все элементы конструкций опор, пролетных строений, проезжей части, тротуаров, перил, пешеходных подходов к мосту имеют дефекты, которые можно исправить лишь при капитальном ремонте. Все эти дефекты, а также нарушения сопряжений моста с подходами к нему позволяют, по мнению экспертов, осуществлять движение транспорта по путепроводу с ограничением скорости до 40 км/ч.
мост
ремонт
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Страховой агент
2 минуты назад
Ну вы поняли, что забыли сделать. Ещё 1 процентик к смете.
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Правда
23 минуты назад
Не то воров много в стране,не то инфляция зашкаливает.55млн за десять метров,Вы там в своём уме.
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