Сегодня в Липецке: праздничная премьера в театре, встреча с ди-джеем, расписание концертов

Все о предпраздничном дне.

Лёгкий мороз

В Липецке немного похолодает, термометр покажет от -3 до -5 градусов. Будет облачно с прояснениями, без осадков.







Отключение воды

С 9:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду на проспекте Победы, 106, 110/1, 114/1.







С 10:00 и до конца ремонта с комфортом расстанутся жители домов на улицах Елецкой, 54, 61, 63, 65, 67; Московской, 5, 7, 9, 11, 13,15,17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а; Студеновской, 59, 51, 57, 59; Циолковского, 2/1, 4/1, 4, 2, 4/2, 4/3, 6/2, 6/2 ст1.

Отключение света

С 9:00 до 14:00 из-за ремонтных работ останутся без электричества липчане на улицах Гайдара, Луначарского, Нахимова, в переулке Ушакова, садоводчестве «Студеновское», а с 9:00 до 16:00 на улицах Интернациональной, Плеханова, а также на площади Плеханова.







С 9:00 до 12:00 возможно непродолжительное отключения в связи с монтажом приборов учёта на проспекте Победы и на проезде Сиреневом, а с 8:00 до 18:00 – отключение до 3-х часов в посёлке Дачном на улице Писарева и в садоводчествах «Дачный-3», «Дачный-4».

Пробки

Пусть сегодня и четверг, но день предпраздничных, а потому на дорогах будет твориться что-то невообразимое. Подарки ведь у нас любят покупать в последний день, автомобилей на дорогах явно прибавится. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения – по крайней мере, покажут, где заторы меньше.





Плутовская комедия (16+) К весеннему празднику в Липецком государственном академическом театра драмы приготовили премьеру. В 18:00 покажут новинку «Безумный день, или женитьба Фигаро» по пьесе П.Бомарше.



Перед самой своей свадьбой слуга Фигаро узнаёт, что его недоброжелатели собираются расторгнуть его помолвку. И среди них не кто-нибудь, а сам сиятельный граф, без благосклонности которого не видать новобрачным ни приданного, ни хозяйских милостей. Но и это ещё не всё, ведь женитьбе Фигаро угрожают ещё два врага. Доктор Бартоло вместе со своей бывшей домоправительницей Марселиной собираются через суд заставить Фигаро выполнить долговое обязательство, и нашему герою нужно или вернуть деньги Марселины, или жениться на ней. А у нас всё Новый год (12+) А в Липецком театре драмы (пл. Константиновой. 3) в 18:00 покажут комедию по пьесе французского драматурга М.Камолетти «Новый год по-французски (Пижама для шестерых).

Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной... Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...





Искусство Возрождения (12+) В преддверии праздника липчан приглашают прикоснуться к высокому искусству. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная. 2) в 17:00 состоится лекция, посвященная творчеству итальянского художника XV-XVI веков Сандро Боттичелли.

Одна из самых известных картин мастера – «Рождение Венеры». 1485 год Прочитает ей художник Ольга Трифонова, которая расскажет о том, как жил и творил выдающийся флорентийский художник эпохи Раннего Возрождения, и познакомит с его самыми известными работами. Вход свободный. Встреча с диджеем (12+) А ещё в главной библиотеке региона сегодня в 14:00 состоится встреча с диджеем Василием Миляевым. Креативным и неравнодушным к музыке людям он расскажет о тонкостях творческой работы, об особенностях выбора музыкального материала и оборудования. А ещё – приоткроет секрет, как создать неповторимую атмосферу на танцполе. Посетить встречу можно бесплатно.

Василий Миляев Фото vk.com/gruz_one «Всё о любви» (12+) Если уж загляните сегодня в ЛОУНБ, то навестите и концерт Даниила Ишкова «Все о любви» в 18:00. Певец исполнит французские эстрадные композиции, джазовые хиты, а также собственные авторские песни.

Фото vk.com/forever_swager_alone К 8 марта Других концертов и праздничных мероприятий к Международному женскому дню сегодня тоже будет немало. Начнутся они с самого утра. В 10:30 в библиотеке «Матырской» (ул. Энергостроителей, 5а) начнётся литературно-игровая программа «В марте есть такой денёк» (12+). В 13:00 в библиотечно-информационном центре имени. П.П. Семёнова-Тян-Шанского (ул. Ильича, 16) пройдёт праздник «Весны чарующая сила» (12+). В 15:30 в детской школе искусств №7 (ул. Циолковского, 10/3) пройдёт концерт «Весны прекрасные мгновения» (6+).



В 18:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) начнётся праздничный концерт в честь 8 марта (6+) А до его начала в фойе можно посетить выставку детских работ, посвященных женскому дню (0+) В 18:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) праздник – «Международный женский день» (12+). Все перечисленные мероприятия – бесплатные. Выбор за вами. Кинопремьеры