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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: праздничная премьера в театре, встреча с ди-джеем, расписание концертов

Все о предпраздничном дне.

Лёгкий мороз

В Липецке немного похолодает, термометр покажет от -3 до -5 градусов. Будет облачно с прояснениями, без осадков.

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Отключение воды

С 9:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду на проспекте Победы, 106, 110/1, 114/1.

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С 10:00 и до конца ремонта с комфортом расстанутся жители домов на улицах Елецкой, 54, 61, 63, 65, 67; Московской, 5, 7, 9, 11, 13,15,17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а; Студеновской, 59, 51, 57, 59; Циолковского, 2/1, 4/1, 4, 2, 4/2, 4/3, 6/2, 6/2 ст1.

Отключение света

С 9:00 до 14:00 из-за ремонтных работ останутся без электричества липчане на улицах Гайдара, Луначарского, Нахимова, в переулке Ушакова, садоводчестве «Студеновское», а с 9:00 до 16:00 на улицах Интернациональной, Плеханова, а также на площади Плеханова.

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С 9:00 до 12:00 возможно непродолжительное отключения в связи с монтажом приборов учёта на проспекте Победы и на проезде Сиреневом, а с 8:00 до 18:00 – отключение до 3-х часов в посёлке Дачном на улице Писарева и в садоводчествах «Дачный-3», «Дачный-4».

Пробки

Пусть сегодня и четверг, но день предпраздничных, а потому на дорогах будет твориться что-то невообразимое. Подарки ведь у нас любят покупать в последний день, автомобилей на дорогах явно прибавится. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения – по крайней мере, покажут, где заторы меньше.


Плутовская комедия (16+)

К весеннему празднику в Липецком государственном академическом театра драмы приготовили премьеру. В 18:00 покажут новинку «Безумный день, или женитьба Фигаро» по пьесе П.Бомарше.

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Перед самой своей свадьбой слуга Фигаро узнаёт, что его недоброжелатели собираются расторгнуть его помолвку. И среди них не кто-нибудь, а сам сиятельный граф, без благосклонности которого не видать новобрачным ни приданного, ни хозяйских милостей. Но и это ещё не всё, ведь женитьбе Фигаро угрожают ещё два врага. Доктор Бартоло вместе со своей бывшей домоправительницей Марселиной собираются через суд заставить Фигаро выполнить долговое обязательство, и нашему герою нужно или вернуть деньги Марселины, или жениться на ней.

А у нас всё Новый год (12+)

А в Липецком театре драмы (пл. Константиновой. 3) в 18:00 покажут комедию по пьесе французского драматурга М.Камолетти «Новый год по-французски (Пижама для шестерых).

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Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...

Искусство Возрождения (12+)

В преддверии праздника липчан приглашают прикоснуться к высокому искусству. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная. 2) в 17:00 состоится лекция, посвященная творчеству итальянского художника XV-XVI веков Сандро Боттичелли.

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Одна из самых известных картин мастера – «Рождение Венеры». 1485 год

Прочитает ей художник Ольга Трифонова, которая расскажет о том, как жил и творил выдающийся флорентийский художник эпохи Раннего Возрождения, и познакомит с его самыми известными работами. Вход свободный.

Встреча с диджеем (12+)

А ещё в главной библиотеке региона сегодня в 14:00 состоится встреча с диджеем Василием Миляевым.

Креативным и неравнодушным к музыке людям он расскажет о тонкостях творческой работы, об особенностях выбора музыкального материала и оборудования. А ещё – приоткроет секрет, как создать неповторимую атмосферу на танцполе. Посетить встречу можно бесплатно.

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Василий Миляев Фото vk.com/gruz_one

«Всё о любви» (12+)

Если уж загляните сегодня в ЛОУНБ, то навестите и концерт Даниила Ишкова «Все о любви» в 18:00.

Певец исполнит французские эстрадные композиции, джазовые хиты, а также собственные авторские песни.

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Фото vk.com/forever_swager_alone

К 8 марта

Других концертов и праздничных мероприятий к Международному женскому дню сегодня тоже будет немало. Начнутся они с самого утра.

В 10:30 в библиотеке «Матырской» (ул. Энергостроителей, 5а) начнётся литературно-игровая программа «В марте есть такой денёк» (12+).

В 13:00 в библиотечно-информационном центре имени. П.П. Семёнова-Тян-Шанского (ул. Ильича, 16) пройдёт праздник «Весны чарующая сила» (12+).

В 15:30 в детской школе искусств №7 (ул. Циолковского, 10/3) пройдёт концерт «Весны прекрасные мгновения» (6+).

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В 18:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13) начнётся праздничный концерт в честь 8 марта (6+) А до его начала в фойе можно посетить выставку детских работ, посвященных женскому дню (0+)

В 18:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) праздник – «Международный женский день» (12+).

Все перечисленные мероприятия – бесплатные. Выбор за вами.

Кинопремьеры

По четвергам репертуар в липецких кинотеатрах обновляется, не станет исключением и сегодняшний день. Знакомим вас с наиболее интересными новинками.

«Онегин». Россия, 2024. Мелодрама. Режиссёр Сарик Андреасян (12+)

Экранизация знаменитого романа «Солнца русской поэзии». Евгений Онегин приезжает в деревню ради получения дядиного наследства. Его финансовые дела весьма печальны, а дядя богат и других наследников кроме Евгения у него нет. Евгений запирается в имении, сторонится соседей, которые очень скоро начинают называть его между собой чудаком. В бесцельном одиночестве он живет до тех пор, пока в соседнем имении не объявляется вернувшийся из-за границы юный хозяин – восторженный не пресыщенный жизнью Ленский…

В ролях: Фёдор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, Алёна Хмельницкая.

«Адам и Ева». Россия, 2024. Комедия, мелодрама. Режиссёр Илья Фарфель (12+)

Марина и Виктор – единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете. После того, как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос – экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу.

В ролях: Дмитрий Чеботарёв, Полина Максимова, Николай Добрынин. Валентина Мазунина.

«Любовь со второго взгляда». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Олжас Нурбай (12+)

Данила и Олеся  — паре в кризисе, которая не знает, что делать со своим браком. Устав от проблем в отношениях, супруги регистрируются в приложении для знакомств, которое создает для них идеальные аватары (. Данила и Олеся даже не подозревают, что, на самом деле, общаются друг с другом. Получится ли у них спасти брак и снова полюбить друг друга?

В ролях: Регина Тодоренко, Милош Бикович, Ксения Теплова. Александр Соколовский.

Дорогие липчане! Рабочая неделя завершилась быстро, но жизнь бьёт ключом – мужской половине ещё нужно купить подарки на завтрашний праздник. А впереди ещё три выходных! При этом в Липецке продолжают происходить важные и интересные события, а значит – появляются новости. Следить за ними липчане давно привыкли на GOROD48, за которым закрепилась репутация электронного имени Липецка. Ждём вас на сайте каждый день без выходных и перерывов снова и снова!
 

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