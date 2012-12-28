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18 минут назад

На собравшего урожай конопли мужчину вывел попавшийся на краже приятель

В результате в банке из-под кофе, на диване и столе нашли наркотики. Мужчина получил 3,5 года условно.

Задонский районный суд вынес приговор 54-летнему жителю села Рогожино за наркотики. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 11 октября прошлого года дома у мужчины нашли свёртки с коноплёй и один — с другим наркотиком. Наркотики обнаружили в комнате на диване, в комнате на столе, в беседке, на территории двора в банке из-под кофе.

Как оказалось, в октябре прошлого года мужчина в четырёх метрах от своего дома собрал листья и стебли конопли, которые потом переработал и хранил дома до изъятия полицейскими.

Коноплю мужчина посадил недалеко от дома сам в октябре 2022 года. За растениями не ухаживал, не поливал, не полол, но уже через год собрал урожай. Но радовался ему не долго — через пару дней к нему домой нагрянула полиция.

Вычислили растениевода по случайному стечению обстоятельств: его приятель снял урожай на видео, а потом попал в полицию по подозрению в краже пакета с кошельком и сотового телефона. При осмотре сотового телефона у подозреваемого в краже полицейские и наткнулись на видео с наркотикам из Рогожино.

В одном обнаруженном свёртке было 35,8 грамма марихуаны, в другом — 16,7 грамма, в третьем — 7,5 грамма... Кроме того, у мужчины нашли 0,3 грамма тетрагидроканнабинола.

С учетом признания вины и других смягчающих ответственность суд приговорил мужчину по части 2 статьи 228 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
наркотики
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