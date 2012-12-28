Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Общество
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сегодня, 16:14
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25-летнего водителя «Мерседеса» оштрафовали за дрифт на площади Победы
Видео лихих маневров в центре Липецка полицейские нашли в интернете.
«Автоинспекторы оперативно выяснили государственный регистрационный номер машины, установили личность лихача и задержали его. Им оказался 25-летний местный житель», — сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
В действиях водителя полицейские усмотрели нарушение правил маневрирования и составили в отношении него административный материал по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ (эта статья административного кодекса предусматривает штраф в 500 рублей). Кроме того, за несоблюдение требований об обязательном страховании водитель привлечён к ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ (по этой статье штраф составляет 800 рублей).
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