25-летнего водителя «Мерседеса» оштрафовали за дрифт на площади Победы

Видео лихих маневров в центре Липецка полицейские нашли в интернете.



Полицейские отыскали водителя автомобиля «Мерседес», который дрифтовал на площади Победы. Соответствующее видео сотрудники автоинспекции нашли в интернете.«Автоинспекторы оперативно выяснили государственный регистрационный номер машины, установили личность лихача и задержали его. Им оказался 25-летний местный житель», — сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.В действиях водителя полицейские усмотрели нарушение правил маневрирования и составили в отношении него административный материал по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ (эта статья административного кодекса предусматривает штраф в 500 рублей). Кроме того, за несоблюдение требований об обязательном страховании водитель привлечён к ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ (по этой статье штраф составляет 800 рублей).