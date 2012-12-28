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945
сегодня, 16:14
8

25-летнего водителя «Мерседеса» оштрафовали за дрифт на площади Победы

Видео лихих маневров в центре Липецка полицейские нашли в интернете. 

Полицейские отыскали водителя автомобиля «Мерседес», который дрифтовал на площади Победы. Соответствующее видео сотрудники автоинспекции нашли в интернете. 

«Автоинспекторы оперативно выяснили государственный регистрационный номер машины, установили личность лихача и задержали его. Им оказался 25-летний местный житель», — сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

В действиях водителя полицейские усмотрели нарушение правил маневрирования и составили в отношении него административный материал по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ (эта статья административного кодекса предусматривает штраф в  500 рублей). Кроме того, за несоблюдение требований об обязательном страховании водитель привлечён к ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ (по этой статье штраф составляет 800 рублей).

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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Горожанин
30 минут назад
Нашли в интернете..... Посмеялся от души и дальше читать не стал. А слабо оторвать пятую точку от тёплого стула в теплом кабинете?
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гость
сегодня, 16:49
цирк уехал клоуны остались
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инна
сегодня, 16:44
Можно попросить возле ТЦ L-city по ул 50 Лет НЛМК патруль пустить и штрафовать таких же, особенно в весной и летом. Будем благодарны!
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а расклеивать
сегодня, 16:35
окошки не заставили? или на таких тачках это уже не нарушение?
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Гость
сегодня, 16:33
За опасное вождение штраф и машину на штраф стояку за тех состояние
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222
сегодня, 16:31
Это корыто стоит на ударников 12а,,судя по видио,,, кому он доставил неудобства, сами я думаю сделают ответку)))
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Сергей
сегодня, 16:30
Пункт 2.7,ПДД РФ, опасное вождение представляет собой неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.
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опер
сегодня, 16:26
А что же ему предписание за тонировочку не выписали , ведь закатан вкруг
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