Цифровые проекты НЛМК показали липецким студентам на выставке в Корпоративном университете

В Корпоративном университете Новолипецкого металлургического комбината открыли новый выставочный сезон. Его начали с экспозиции посвященной цифровизации. Липецкие студенты смогли первыми посетить выставку «НЛМК. Как цифровалась сталь».

Большинство экспонатов цифровые. Интерактивные панели, картины с дополненной реальностью, левитирующие объекты и стенды производственных переделов помогают максимально погрузиться в производственную атмосферу и оценить цифровые решения, которые применяет комбинат.Студентка ЛГТУ Алина Плисеинова знакома с комбинатом по рассказам родственников, которые работают на НЛМК. Сегодня будущий дизайнер сама смогла оценить масштаб и технологичность предприятия. Особенно ее впечатлили картины с дополненной реальность, которые создала нейросеть.— Впечатления, на самом деле, колоссальные. Хочется потрогать и рассмотреть каждый экспонат, всё очень интересно. Меня больше всего поразили картины, созданные нейросетью, они очень красивые. Я считаю, что за цифровыми проектами наше будущее, поэтому нужно привыкать к цифровым решениям и учиться с ними работать, — поделилась впечатлениями студентка ЛГТУ Алина Плисеинова.