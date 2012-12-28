«Нужно кратно увеличивать финансирование паспортизации бесхозяйных сетей в Липецке»

На этот год на изготовление технической документации к бесхозяйным сетям мэрия выделила всего 4 млн рублей, а только на принятие на баланс «РВК-Липецк» ничейных водопроводных и канализационных трубопроводов нужны 50 миллионов.