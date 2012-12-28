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сегодня, 10:35

«Нужно кратно увеличивать финансирование паспортизации бесхозяйных сетей в Липецке»

На этот год на изготовление технической документации к бесхозяйным сетям мэрия выделила всего 4 млн рублей, а только на принятие на баланс «РВК-Липецк» ничейных водопроводных и канализационных трубопроводов нужны 50 миллионов.

В Липецке по состоянию на сегодня выявлено 3 480 бесхозяйных сетей: 1 988 объектов водоснабжения, 830 – водоотведения, 597 – теплоснабжения, 9 — газоснабжения и 56 — электроснабжения. Об этом депутатам горсовета сообщил председатель департамента ЖКХ мэрии Сергей Ходяков.

В прошлом году в администрации Липецка сформировали перечень бесхозяйных сетей из 274 объектов, исходя из решений судов, обязавших мэрию исполнить ее обязательства по обеспечению безопасности населения. Чтобы их паспортизировать, департамент ЖКХ заключил с исполнителями 8 контрактов на общую сумму 3,9 млн рублей. Все они контракты исполнены за исключением объектов газоснабжения. Департамент ЖКХ направил соответствующий запрос в липецкий филиал АО «Газпром» о рассмотрении возможности принять на баланс такие сети, но ответа на свой запрос так и не получил.

В этом году планируется провести инвентаризацию и паспортизацию 90 объектов теплоснабжения и 31-го — водоотведения.

— Четыре миллиона рублей на всю эту работу — это крайне мало. Нужно кратно увеличивать финансирование паспортизации бесхозяйных сетей в Липецке, особенно водоснабжения и водоотведения, — заметил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

Присутствующий на заседании депутатской комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию руководитель ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» Антон Затонских заявил, что его организация может сделать всю необходимую работу за год, попросив на это 50 млн рублей.

Самая запутанная ситуация с бесхозяйными сетями — в микрорайоне «Европейский». Их там — 28. После того, как обанкротили застройщика этого жилого массива «СУ-5 Трест «Липецкстрой М», сети тепло-, водо- и электроснабжения буквально пошли по рукам, что уже не раз приводило к крупным авариям. Сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения были проданы ООО «Объединенная Домостроительная Корпорация», потом перепроданы ООО «Монтажлюкс». Сейчас эти сети наконец-то передали на безвозмездной основе муниципалитету (700 метров трубопроводов находится в хозяйственном ведении МУП «Липецктеплосеть»). Сети водоснабжения второго этапа строительства (по улицам Минской и Свиридова) до сих пор считаются бесхозяйными. Мэрия направила акт их приема-передачи в компанию «РВК-Липецк» на согласование. Сети электроснабжения и кабельные линии в микрорайоне были проданы ООО «Стратегия». Кроме того, две подстанции, принадлежащие на праве собственности администрации Липецка, находятся в аренде ПАО «Россети Центр», еще одна принадлежит новому застройщику, ООО «ОДСК Липецк». Сейчас в суде рассматривается дело о признание прав собственности ПАО «Россети Центр» на 56 бесхозяйных сетей электросетевого хозяйства, в том числе 28 сетей электроснабжения.
бесхозяйные сети
энергетика
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