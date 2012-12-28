«Вонь неделю на весь двор»: на улице Писарева течёт канализация

Устранить засор планируют уже сегодня.

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №4 по улице Писарева, которые пожаловались на текущий по двору коммунальный ручей.«Во дворе течёт канализация, вонь неделю на весь двор и подъезд, и никто ничего не делает! Водоканал сваливает на ЖЭК, что управляющая компания «Матырская» подъезд к люку не чистит, но раньше чистили во дворе, подъезд машин есть. Заявки оставляли жильцы нескольких квартир, в том числе в ЕДС, в Госжилинспекцию», — сообщили жильцы дома.Как сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк», на сетях водоотведения по адресу: Писарева, 4 произошел засор.«Устранить его оперативно не удалось из-за нерасчищенных подъездных путей – управляющая организация не обеспечила полноценный подъезд спецтехники к канализационным колодцам. Вчера, 27 февраля, водоканал самостоятельно расчистил к ним дорогу. Работы по устранению засора планируется выполнить сегодня», – отметили в пресс-службе «РВК-Липецк».