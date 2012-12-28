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сегодня, 12:16
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«Вонь неделю на весь двор»: на улице Писарева течёт канализация

Устранить засор планируют уже сегодня.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №4 по улице Писарева, которые пожаловались на текущий по двору коммунальный ручей.

«Во дворе течёт канализация, вонь неделю на весь двор и подъезд, и никто ничего не делает! Водоканал сваливает на ЖЭК, что управляющая компания «Матырская» подъезд к люку не чистит, но раньше чистили во дворе, подъезд машин есть. Заявки оставляли жильцы нескольких квартир, в том числе в ЕДС, в Госжилинспекцию», — сообщили жильцы дома.


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Как сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк», на сетях водоотведения по адресу: Писарева, 4 произошел засор.

«Устранить его оперативно не удалось из-за нерасчищенных подъездных путей – управляющая организация не обеспечила полноценный подъезд спецтехники к канализационным колодцам. Вчера, 27 февраля, водоканал самостоятельно расчистил к ним дорогу. Работы по устранению засора планируется выполнить сегодня», – отметили в пресс-службе «РВК-Липецк».
ЖКХ
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Комментарии (3)

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Серафим Анатольевич
4 минуты назад
На Писарева 4 и отопления нет на первых этажах. Всю зиму холодина. Обогревателями спасаемся. Только за эту зиму более 30 обращений в ГЖУ и ЕДС… Так они, хитрецы, ждут когда потепление, приходят делают замеры и все в норме. Конечно в норме. Не будем же мы месяц в холоде сидеть. Обогревателями топим
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Серафим Анатольевич
7 минут назад
На Писарева 4 и отопления нет на первых этажах. Всю зиму холодина. Обогревателями спасаемся. Только за эту зиму более 30 обращений в ГЖУ и ЕДС… Так они, хитрецы, ждут когда потепление, приходят делают замеры и все в норме. Конечно в норме. Не будем же мы месяц в холоде сидеть. Обогревателями топим
Ответить
Жители
33 минуты назад
Запустили весь наш поселок!!! То воды нет, то трубы рвет, канализация течет!!! Квартплата только не уменьшается!!!
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