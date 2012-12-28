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Общество
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сегодня, 12:16
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«Вонь неделю на весь двор»: на улице Писарева течёт канализация
Устранить засор планируют уже сегодня.
«Во дворе течёт канализация, вонь неделю на весь двор и подъезд, и никто ничего не делает! Водоканал сваливает на ЖЭК, что управляющая компания «Матырская» подъезд к люку не чистит, но раньше чистили во дворе, подъезд машин есть. Заявки оставляли жильцы нескольких квартир, в том числе в ЕДС, в Госжилинспекцию», — сообщили жильцы дома.
Как сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк», на сетях водоотведения по адресу: Писарева, 4 произошел засор.
«Устранить его оперативно не удалось из-за нерасчищенных подъездных путей – управляющая организация не обеспечила полноценный подъезд спецтехники к канализационным колодцам. Вчера, 27 февраля, водоканал самостоятельно расчистил к ним дорогу. Работы по устранению засора планируется выполнить сегодня», – отметили в пресс-службе «РВК-Липецк».
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