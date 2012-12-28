Ельчанин отсудил у автосалона 240 000 рублей за навязанные услуги

Сотрудники автосалона ввели его в заблуждение, сообщив, что без подписания договора по программе «Техническая помощь на дорогах» ему не продадут ему автомобиль.

Елецкий городской суд рассмотрел иск о защите прав потребителя, поданный 42-летним покупателем машины к автосалону ООО «Гарант». В своём иске мужчина сообщил, что при покупке автомобиля недобросовестные сотрудники автосалона ввели его в заблуждение, сообщив, что без подписания договора по программе «Техническая помощь на дорогах» и выдаче сертификата на сумму 150 000 рублей ему не продадут ему автомобиль.За услугами, предоставляемыми в рамках карты технической помощи, автовладелец в салон не обращался. В ответе на досудебную претензию автосалон снял с себя ответственность, указав, что исполнителем по сертификату является ООО «Кар помощь 24», а ООО «Гарант» является только агрегатором услуг.«Но такой довод суд нашел несостоятельным, поскольку агрегатор, являясь торговой площадкой (по сути, магазином), продает услуги. Доказательств перевода 150 000 рублей, полученных от ельчанина в пользу ООО «Кар помощь 24», суду представлено не было», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.По закону «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Поскольку отказ потребителя от договора последовал через несколько дней после его заключения, то ООО «Гарант» должно было вернуть уплаченные по нему 150 000 рублей, однако этого не сделало.Решением Елецкого городского суда с автосалона были взысканы оплаченные по договору 150 000 рублей, компенсация морального вреда в 10 000 рублей и штраф в 80 000 рублей.