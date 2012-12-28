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46 минут назад

В районах Дикого и Карьера отключат холодную воду

Аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения 24 июня станут причиной перебоев с холодной водой для жителей части Карьера и Дикого – работы будут проводиться по адресам: улица Володарского, 25, улица Урицкого, 73, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 1а в переулке Вишневом, № 88 по улице Тельмана, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, переулков Даргомыжского, Вишневого, Фруктового, по проезду Шишкина.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
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