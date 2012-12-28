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Общество
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46 минут назад
В районах Дикого и Карьера отключат холодную воду
Аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения 24 июня станут причиной перебоев с холодной водой для жителей части Карьера и Дикого – работы будут проводиться по адресам: улица Володарского, 25, улица Урицкого, 73, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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