В районах Дикого и Карьера отключат холодную воду

Аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения 24 июня станут причиной перебоев с холодной водой для жителей части Карьера и Дикого – работы будут проводиться по адресам: улица Володарского, 25, улица Урицкого, 73, сообщили в «РВК-Липецк».