36-летний липчанин оштрафован на 11 500 за две публикации в соцсети

На своей странице он разместил изображение и видеоматериалы с признаками экстремизма.

36-летний липчанин привлечён к административной ответственности и оштрафован в общей сложности на 11 500 рублей за две публикации в соцсети.«В 2023 году он дважды на своей странице в популярной социальной сети разместил изображение и видеоматериалы с признаками экстремизма. Размещённые материалы были доступны для свободного просмотра и скачивания всем пользователям», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.За опубликование запрещенного графического изображения липчанин оштрафован на 1500 рублей по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».За распространённое видео с высказываниями, в которых негативно оценивается группа лиц по признакам национальности, языка и происхождения, липчанин привлечён к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и оштрафован на 10 000 рублей.