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16 минут назад

Сегодня в Липецке: Мистер и Мисс студенчество, липчанам предлагают учить китайский

Рассказываем всё необходимое про наступившую среду.

Почти весна

В конце февраля погода в Липецке уже почти весенняя. Сегодня на улице около 0 градусов, переменная облачность и без осадков.

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Отключение воды

С 09:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспекте Победы, 22.

С 10:00 и до конца ремонта закрутят вентили и в домах на улицах Волгоградской, 1, 2, 2а, 4, 5, 7; Жуковского, 9а, 11б, 13а, 15а; Ильича, 14, 16; Коммунистической, 17, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23; бульваре Есенина, 8, 8а, 10, 10а, 14; проспекте Победы, 22.

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В это же время перекроют воду и в частном секторе на улицах Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Полевой, Пугачева, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, на проезде Цветочном.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Бабушкина, Кирова, Комсомольской, Островского, Сырский Рудник, Чкалова, Воронежском шоссе.

С 8:00 до 18:00 возможно отключение до 3-х часов на улицах Боровой, Зои Космодемьянской, Ферросплавной, в садоводчествах «Дачный», «Пусковые двигатели», «Строитель».

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Пробки

Заторы на липецких дорогах давно стали привычным делом. Поэтому мы не перестаём советовать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. По крайней мере. Из них вы узнаете, где пробки меньше и получите шанс проскочить. Да прибудет с вами сила (и скорость)!

Песни и джаз (6+)

В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) сегодня в 19:00 состоится концерт «Это сильнее меня», в котором примут участие Липецкий джазовый оркестр (руководитель Дмитрий Кокшин), вокалистка из Москвы Анна Овчинникова, студенты ЛОКИ им. К.Игумнова Валерия баранова, Ирина Вишнякова, Златослава Большова, Евгения Янукова, а также образцовый вокальный ансамбль «Улыбка» (руководитель Наталия Дрошнова).

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Фото Липецкого Дома музыки

Концерты в школах искусств

В 18:00 в Детской школе искусств №1 имени М.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) состоится концерт «Любимые мелодии», в котором выступят ученики отделения народных инструментов (6+).

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В 18:30 в Детской школе искусств (пр-т Мира, 15а) пройдёт сольный концерт скрипачки Татьяна Володиной «В кругу друзей» (6+)

Вход на выступления свободный

Маленький принц (12+)

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 18:00 покажут спектакль «Маленький принц».

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Бессмертная классика Антуана де Сент-Экзюпери. Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга.… Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит…».

Классика Тургенева в переложении (12+)

А в липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) в 17:00 представят спектакль «Отца и дети».

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Знание классического сюжета романа И. Тургенева вовсе не означает, что спектакль покажется зрителю обыденным и не вызовет интереса. Ведь артисты театра предлагают оригинальную версию драматурга Адольфа Шапиро.

Учите русский…

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 16:30 начнётся очередное заседание клуба «Филология» (16+). Преподаватель русского языка Ольга Дулина продолжит раскрывать секреты родной речи. Обычно такие занятия у репетиторов стоял денег, но в ЛОУНБ учат бесплатно.

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Ольга Дулина

… И китайский

А в Библиотечно-информационном центре «Социальный» (ул. Липовская, 2а) в 17:45 пройдёт интенсив по китайскому языку. Премудрости языка Поднебесной объяснит Ирина Белянина.

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Ирина Белянина. Фото vk.com/chanquantao

Мистер и миссис университет (16+)

В концертном зале Липецкого государственного педагогического университета (ул. Ленина, 42/1) сегодня в 16:45 пройдёт финал конкурса «Мисс и Мистер Университет 2024» (16+). Жюри из студентов и преподавателей выберет самых-самых, и мы узнаем их достойные имена.

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Кино Феллини (12+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:31 состоится заседание КинолентаКлуба. Будут смотреть и обсуждать фильм «Огни варьете». Италия 1950. Мелодрама. Режиссёр Федерико Феллини (12+).

История о провинциальной труппе, кочующей по итальянским местечкам и кое-как перебивающейся с хлеба на воду.

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Кадр из фильма

Вход — любая бумажная купюра.

Хоккей (6+)

Вчера МХК «Липецк» потерпел поражение в первом матче с «ЭкоНикой-Бобров» - 2:4, но тем не менее решил задачу по выходу в плей-офф НМХЛ. Сегодня хоккеисты должны раскрепоститься и поскольку результат уже не так довлеет, показать хорошую игру. Да и реванш желательно взять.

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Матч во дворце спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13) начнётся в 18:30.

В полиглоты я б пошел…

44% опрошенных «Авито» россиян заявили, что планируют начать изучать хотя бы один иностранный язык в 2024 году. По популярности на первом месте остаётся английский, его хотят освоить 29% опрошенных. Далее следуют китайский - 7%, французский и немецкий - по 4%, итальянский и испанский - по 3% и японский - 2%.

68% респондентов стремятся к изучению нового языка для личного развития, 38% хотят учиться ради путешествий, 19% — для общения с иностранцами, 18% — для работы, 9% — для учебы. Около 38% опрошенных предпочитают онлайн-курсы, а 63% — самостоятельное изучение через приложения.

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Спрос на репетиторов китайского языка на прошедший год вырос на 15%.

Заработать на увлечении

Почти четверть россиян, у которых есть время на хобби, научились зарабатывать на увлечении, выяснили в ходе опроса специалисты «Авито». Таких 22 %. Ещё 30 % хотели бы начать зарабатывать на любимом деле.

В ТОП-3 самых прибыльных увлечений сейчас входят диджеинг с заработком в среднем в 2 700 рублей в час; аниматорство – от 2 тысяч рублей в час и фотография – от 2 тысяч рублей в час.

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Кроме того, россияне монетизируют такие хобби, как изготовление портретов, резьба по дереву, организация экскурсий и кондитерские изделия.

Дорогие липчане! Вот и наступила последняя среда зимы. Жизнь бежит вперёд, главное не упускать из виду наиболее интересные ей проявления. С новостями вы всегда можете ознакомиться на GOROD48: достаточно время от времени заходит на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Не случайно ведь нас называют электронным именем Липецка. Мы работаем для вас 24/7 и ждём вас снова и снова.


Сегодня в Липецке
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