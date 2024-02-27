Владимир Сериков: «Береги платье снову, а информационный след смолоду»

В ЛГТУ прошел круглый стол «Информационная чистота. Правила-обязанности-ответственность». Новый проект областного Совета депутатов, посвящённый 30-летию регионального парламента, презентовал спикер Владимир Сериков.





Во время круглого стола депутаты, правоохранители, преподаватели и студенты говорили о цифровой безопасности.— Мы наблюдаем колоссальный разгул фейковой информации, ее вбрасывается все больше и больше, — рассказал студентам спикер областного Совета Владимир Сериков, и рекомендовал быть особенно внимательным к тому, что они читают и распространяют в интернете. С развитием искусственного интеллекта отличить фейк от реальности становится все сложнее. Как следствие, ничего не подозревая, можно переслать недостоверную информацию и стать распространителем фейков, за что может наступить административная и уголовная ответственность.В 2023 году органами внутренних дел выявлено 15 административных правонарушений по факту публичной демонстрации нацистской или сходных с нацистской атрибутики или символики (в 2022 году — 20), четыре административных правонарушения, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (в 2022 году — 16). К административной ответственности привлечено 18 правонарушителей, один из которых дважды. Возбужденно одно уголовное дело за дискредитацию армии.В 2023 году выявлено 83 интернет-ресурса, на которых распространялась информация, внесённая в Федеральный список экстремистских материалов, и 20 интернет-ресурсов, на которых размещалась информация о способах приготовления взрывчатых веществ.Начальник правового управления Совета Юрий Кожемякин рассказал об изменениях законодательства с начала СВО. А также назвал статьи, которые могут применить к нарушителям. Студентам предусмотрительно раздали буклеты с выдержками из Административного и Уголовного кодексов.Заместитель прокурора Липецкой области Василий Ткаченко привел несколько примеров работы прокуратуры по выявлению нарушителей. Например, участник родительского чата из 18 человек, сообщил в прокуратуру о посте одной из своих собеседниц, выразившей мнение об СВО и Вооруженных силах России. Сообщение женщины было признано дискредитирующим ВС РФ, и ее оштрафовали на 30 000 рублей.Другой пример: в суд передано уголовное дело жителя области обвиняемого по статье 280 УК РФ (« Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») — он отправлял в органы власти сообщения, которые, как решило следствие, дискредитировали Вооруженные силы страны.— Надо соотносить свои действия с действующим законодательством, — предостерег студентов Василий Ткаченко.— Думайте, в какие группы вступаете. Береги платье снову, а электронный след смолоду — в свою очередь посоветовал студентам Владимир Сериков.Спикер добавил, что тем, кто устраивается на работу в госструктуры, придется проходить проверку службы безопасности. Любители оставлять необдуманные посты и комментарии могут ее не пройти.Студентов интересовало, может ли наступить ответственность за публикацию в закрытых группах? Да, может. Если кто-то о них заявит.Грозит ли ответственности за посты, опубликованные до вступления в силу какого-либо закона? Оказывается, грозит, несмотря на то, что закон обратной силы не имеет. Однако правонарушение можно признать длящимся — посты ведь продолжают читать. Поэтому стоит пересмотреть свои записи и удалить все противозаконное.А вопрос является ли произведение писателя-иноагента запрещенным или экстремистским вызвал дискуссию. Круглый стол пришел к выводу, что нет. Такое решение может принять только суд.Депутат-коммунист Николай Быковских рассказал, как чуть не попал под обвинение в пропаганде нацизма, когда разместил на своей странице во «ВКонтакте» отрывок из художественного фильма. Николаю Быковских удалось доказать, что у него, как коммуниста, даже в мыслях не было ничего подобного. Эту историю депутат завершил предложением организовать конкурс, чтобы поощрить тех, кто работает на благо страны, например, снимает фильмы об участниках СВО и их семьях.Идею с конкурсом проработают.Депутат-справедливоросс Лариса Ксенофонтова также поделилась своей историей. Она рассказала, что получила сообщение от мошенников, сгенерировавших голос лидера ее партии Сергея Миронова. Не остался в стороне и Владимир Сериков. Он добавил, что подобным образом недавно пытались обмануть его отца, сообщив, что сын попал в ДТП и просили денег.На уловки никто из них не поддался.Заместитель начальника ООПАЗ УОООП УМВД России по Липецкой области Алексей Бычков в таких случаях рекомендовал прерывать разговор и самим перезвонить человеку, за которого выдают себя мошенники. Полицейский также сообщил, что МВД разрабатывает нейросети для борьбы с подобными видами мошенничества.И тут же родилась тема следующего круглого стола. Его планируется посветить мошенничествам в интернете, связанными с фейковыми звонками, вымогательствами денег под предлогом сообщений от сотрудников банков.Проект областного Совета по правовой грамотности рассчитан на год. Рабочей группой запланированы встречи не только со студентами и школьниками, но и с трудовыми коллективами, пожилыми гражданами и общественными организациями.