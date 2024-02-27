Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке двух подростков обвинили в терроризме
Общество
Тракторист МБУ «Управление благоустройства Липецка» получил 125 тысяч рублей зарплаты
Общество
В Липецкой области обнаружили 44 фальшивых купюры и одну поддельную монету
Происшествия
Задонские пенсионеры исполнили частушки на шоу Андрея Малахова
Культура
На подъездной дороге к Липецку перевернулась легковушка
Происшествия
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Происшествия
В Липецкую область приходит весна
Погода в Липецке
Пенсионер свел счеты с жизнью в селе Казаки
Происшествия
Главой Тербунского района стал бывший полицейский
Политика
Работник ритуального агентства нанизался ногой на могильную ограду
Происшествия
Читать все
Липчанин отсудил за некачественный холодильник более 122 000 рублей
Общество
Работник ритуального агентства нанизался ногой на могильную ограду
Происшествия
За праздничные выходные в Липецкой области задержали 55 пьяных за рулём
Происшествия
На площади Плеханова легковушка врезалась в подземный переход
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На подъездной дороге к Липецку перевернулась легковушка
Происшествия
По льду на пруду в Петровском парке Ельца снова гуляют дети
Общество
Липецкая вечЁрка: за что платят 125 000 рублей, новые уловки мошенников и верят ли горожане астрологам
Общество
Владимир Сериков: «Береги платье снову, а информационный след смолоду»
Общество
«Липецк» проиграл и … вышел в плей-офф
Спорт
Читать все
Общество
153
сегодня, 20:54
1

Владимир Сериков: «Береги платье снову, а информационный след смолоду»

В ЛГТУ прошел круглый стол «Информационная чистота. Правила-обязанности-ответственность». Новый проект областного Совета депутатов, посвящённый 30-летию регионального парламента, презентовал спикер Владимир Сериков.

Во время круглого стола депутаты, правоохранители, преподаватели и студенты говорили о цифровой безопасности.

— Мы наблюдаем колоссальный разгул фейковой информации, ее вбрасывается все больше и больше, — рассказал студентам спикер областного Совета Владимир Сериков, и рекомендовал быть особенно внимательным к тому, что они читают и распространяют в интернете. С развитием искусственного интеллекта отличить фейк от реальности становится все сложнее. Как следствие, ничего не подозревая, можно переслать недостоверную информацию и стать распространителем фейков, за что может наступить административная и уголовная ответственность. 

В 2023 году органами внутренних дел выявлено 15 административных правонарушений по факту публичной демонстрации нацистской или сходных с нацистской атрибутики или символики (в 2022 году — 20), четыре административных правонарушения, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации  (в 2022 году — 16). К административной ответственности привлечено 18 правонарушителей, один из которых дважды. Возбужденно одно уголовное дело за дискредитацию армии. 

В 2023 году выявлено 83 интернет-ресурса, на которых распространялась информация, внесённая в Федеральный список экстремистских материалов, и 20 интернет-ресурсов, на которых размещалась информация о способах приготовления взрывчатых веществ.

Начальник правового управления Совета Юрий Кожемякин рассказал об изменениях законодательства с начала СВО. А также назвал статьи, которые могут применить к нарушителям. Студентам предусмотрительно  раздали буклеты с выдержками из Административного и Уголовного кодексов. 
WhatsApp Image 2024-02-27 at 15.14.08.jpeg
 
Заместитель прокурора Липецкой области Василий Ткаченко привел несколько примеров работы прокуратуры по выявлению нарушителей. Например, участник родительского чата из 18 человек, сообщил в прокуратуру о посте одной из своих собеседниц, выразившей мнение об СВО и Вооруженных силах России. Сообщение женщины было признано дискредитирующим ВС РФ, и ее оштрафовали на 30 000 рублей. 

Другой пример: в суд передано уголовное дело жителя области обвиняемого по статье 280 УК РФ (« Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») — он отправлял в органы власти сообщения, которые, как решило следствие, дискредитировали Вооруженные силы страны.  
       
— Надо соотносить свои действия с действующим законодательством, — предостерег студентов Василий Ткаченко.
      
— Думайте, в какие группы вступаете. Береги платье снову, а электронный след смолоду — в свою очередь посоветовал студентам Владимир Сериков.

Спикер добавил, что тем, кто устраивается на работу в госструктуры, придется проходить проверку службы безопасности. Любители оставлять необдуманные посты и комментарии могут ее не пройти. 

Студентов интересовало, может ли наступить ответственность за публикацию в закрытых группах? Да, может. Если кто-то о них заявит.
      
Грозит ли ответственности за посты, опубликованные до вступления в силу какого-либо закона? Оказывается, грозит, несмотря на то, что закон обратной силы не имеет. Однако правонарушение можно признать длящимся — посты ведь продолжают читать. Поэтому стоит пересмотреть свои записи и удалить все противозаконное. 

А вопрос является ли произведение писателя-иноагента запрещенным или экстремистским вызвал дискуссию. Круглый стол пришел к выводу, что нет. Такое решение может принять только суд. 
      
Депутат-коммунист Николай Быковских рассказал, как чуть не попал под обвинение в пропаганде нацизма, когда разместил на своей странице во «ВКонтакте» отрывок из художественного фильма. Николаю Быковских  удалось доказать, что у него, как коммуниста, даже в мыслях не было ничего подобного. Эту историю депутат завершил предложением организовать конкурс, чтобы поощрить тех, кто работает на благо страны, например, снимает фильмы об участниках СВО  и их семьях.  
      
Идею с конкурсом проработают.

Депутат-справедливоросс Лариса Ксенофонтова также поделилась своей историей. Она рассказала,  что получила сообщение от мошенников, сгенерировавших голос лидера ее партии Сергея Миронова.  Не остался в стороне и Владимир Сериков. Он добавил, что подобным образом недавно пытались обмануть его отца, сообщив, что сын попал в ДТП  и просили денег.

На уловки никто из них не поддался. 

Заместитель начальника ООПАЗ УОООП УМВД России по Липецкой области Алексей Бычков в таких случаях рекомендовал прерывать разговор и самим перезвонить человеку, за которого выдают себя мошенники.  Полицейский также сообщил, что МВД разрабатывает нейросети для борьбы с подобными видами мошенничества. 

И тут же родилась тема следующего круглого стола. Его планируется посветить мошенничествам в интернете, связанными с фейковыми звонками, вымогательствами денег под предлогом сообщений от сотрудников банков.  

Проект областного Совета по правовой грамотности рассчитан на год. Рабочей группой запланированы встречи не только со студентами и школьниками, но и с трудовыми коллективами, пожилыми гражданами и общественными организациями.
правовая грамотность
0
0
0
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
вообще то
58 минут назад
Беречь честь смолоду - значит делать и поступать только так, что бы потом за твои дела и поступки плохого не мог сказать никто - ни друзья, ни сослуживцы, ни соседи, ни родные. Что всегда тебе было от них уважение.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru