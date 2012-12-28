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В Липецке будут работать 55 мобильных пунктов вакцинации от бешенства
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сегодня, 15:39
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В Липецке будут работать 55 мобильных пунктов вакцинации от бешенства

Месячник профилактики бешенства начнётся 2 марта.

Со 2 марта в Липецке начнётся месячник профилактики бешенства. По данным Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных, в течение двух месяцев липчане смогут бесплатно прививать домашних животных от опасного заболевания в 55 мобильных пунктах. Графики их работы можно посмотреть по ссылкам: график работы мобильных пунктов Левобережной и Правобережной ветклиники.

«В прошлом году в Липецке не выявлено ни одного случая заражения бешенством. Такого результата удалось достичь благодаря комплексу мер и профилактическим мероприятиям. Вирус бешенства передается от заражённого животного при укусе или попадании слюны на слизистые оболочки и открытые раны. Заболевание характеризуется поражением нервной системы и в случае отсутствия вакцинации заканчивается летальным исходом. Среди признаков болезни специалисты отмечают неадекватное поведение, обильное слюнотечение и боязнь воды», — отмечают в Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных.

Добавим, что в прошлом году в Липецкой области было выявлено 18 случаев бешенства среди домашних, сельскохозяйственных и диких животных.

Привить кошек и собак от бешенства также можно бесплатно в течение всего года, обратившись в Левобережную или Правобережную ветклиники.
бешенство
животные
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Комментарии (2)

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Сначала новые
гость
53 минуты назад
Так и надо прививать в области, а не вЛипецке
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12365
57 минут назад
Котика покормить надо, а не ставить фотку в разные статейки. Если его откормить, он станет красавчиком.
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