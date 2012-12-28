В Липецке семейная пара перевела мошенникам 2,7 миллиона рублей

60-летняя липчанка пыталась отменить незаконно оформленные на её имя кредиты.

25 февраля в Липецке в полицию обратилась ставшая жертвой мошенников 60-летняя женщина.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с 13 по 19 февраля под предлогом отмены незаконно оформленных кредитов липчанку убедили взять на себя и мужа кредиты в различных банках и перевести деньги на «безопасные счета».В результате семейная пара лишилась 2 миллионов 700 тысяч рублей.