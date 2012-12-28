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Происшествия
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14 минут назад
В Липецке семейная пара перевела мошенникам 2,7 миллиона рублей
60-летняя липчанка пыталась отменить незаконно оформленные на её имя кредиты.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с 13 по 19 февраля под предлогом отмены незаконно оформленных кредитов липчанку убедили взять на себя и мужа кредиты в различных банках и перевести деньги на «безопасные счета».
В результате семейная пара лишилась 2 миллионов 700 тысяч рублей.
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